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القاهرة في الاثنين 20 يونيو 2022 09:53 مساءً - محمد السيد - /705816/Etisalat-Misr-اتصالات-مصر-توفر-خصومات-على-الراوتر-تصل-لـ--50

أعلنت شركة اتصالات مصر عن خصومات على الراوتر والنت المنزلى تصل إلى 50% على جميع عملاء اتصالات مصر من مختلف المحافظات، فصلا عن تحسين باقات اتصالات للنت المنزلي، ويرصد دوت الخليج تفاصيل عروض Etisalat Misr اتصالات مصر الجديدة.

Etisalat Misr اتصالات مصر

نشرت اتصالات مصر عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك"، :"دلوقتي مع بداية الصيف استمتع ب 50% خصم على راوتر الـ Home 4G يكون سعره 500 جنيه بدل 1000 وراوتر السرعات الفائقة بـ 700 جنيه بدل 1400 وبباقات تبدأ من 120 جنيه و سعة تصل حتى 270 جيجا".

وأضافت : "العرض ساري لفترة محدودة".

وتابعت: "للاشتراك أو الاستفسار اتصل بـ 333 أو زور أقرب فرع من فروع اتصالات على مستوى الجمهورية.

أكواد اتصالات مصر لباقات النت الشهرية

- كود معرفة جميع باقات الانترنت المتاحة أطلب ( *566# ).

- كود معرفة استهلاك باقات الانترنت أتصل ( *558*5#).

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