انت الان تتابع خبر عاجل| تحرك برلماني بعد مقتل طالبة المنصورة..” الوضع خطير” والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ساعات عاشها الشارع المصري في توتر وصدمة كبيرة، بعد مقتل طالبة المنصورة على يد أحد زملائها أمام مرأى ومسمع الجميع، والتي وقعت أمام أسوار الجامعة، ليتم طرح ما حدث داخل قبة مجلس الشيوخ.

تحرك برلماني بعد مقتل طالبة المنصورة

حيث وصفت النائبة ريهام عفيفي، عضو مجلس الشيوخ، بالواقعة أنها جريمة بشعة راحت ضحيتها طالبة جامعة المنصورة، وأنها تحتاج إلى اليقظة والانتباه لخطورة وتمادي ظاهرة العنف بين طلاب الجامعات خلال الفترة الأخيرة.

مقتل طالبة المنصورة

وطالبت عفيفي، وزارة التعليم العالي، بإيجاد آلية يمكن من خلالها الكشف عن الصحة النفسية للطلاب قبل الالتحاق بالجامعات والمعاهد وطوال فترة الدراسة، مشيرة إلى أنه يوجد العديد من الفيديوهات المنتشرة عبر منصات التواصل الاجتماعي توضح وقوع العديد من المشاجرات بين طلاب الجامعات داخل الحرم الجامعي، لكن هذه المرة نحن أمام جريمة قتل وقعت أمام مرأى ومسمع من الجميع.

وشددت على ضرورة إعداد دورات لتأهيل طلاب المدارس والجامعات خلال فترة الإجازة الصيفية على احترام الآخر بهدف نبذ العنف.

كانت طالبة بكلية الآداب في جامعة المنصورة، قد لفظت أنفاسها الأخيرة، بعد قيام زميلها بتوجيه طعنات نافذة لها بالرقبة أمام بوابة الجامعة.