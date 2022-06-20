"كاف" يمد مهلة تحديد الأندية المصرية المشاركة فى بطولات أفريقيا لـ30 يوليو

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 20 يونيو 2022 09:29 مساءً - قرر الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، مد مهلة تحديد الأندية المشاركة فى بطولات أفريقيا للموسم الجديد سواء دورى أبطال أفريقيا أو الكونفدرالية الأفريقية إلى يوم 30 يوليو المقبل بدلاً من 30 يونيو الجارى كما كان مقررًا.

ومن المقرر أن يناقش اتحاد الكرة قرار "كاف" الجديد وبناء على الموعد الجديد تحديد طريقة تحديد الأندية الأربعة المشاركة فى بطولات الكاف للموسم الجديد.

على صعيد متصل، أنهى مسئولو اتحاد الكرة الاتفاق مع الإنجليزي مارك كلاتينبرج لتطوير منظومة التحكيم خلال المرحلة المقبلة، وبالتحديد الموسم المقبل بعد قرار مجلس الجبلاية بالاعتماد على مطور أجنبى في لجنة الحكام.

وأكد حازم إمام عضو مجلس إدارة إتحاد الكرة فى المؤتمر الصحفى عقب اجتماع المجلس مؤخرا، على تطوير منظومة الحكام من خلال الاستعانة بخبير أجنبي للحكام في الموسم المقبل، وأوضح حازم إمام أن الاتحاد يعمل على تطوير اللعبة من خلال عدة قرارات منها تطوير مستوى الحُكام، بجانب تفعيل وتطوير دوري الأكاديميات بهدف التنقيب عن المواهب الصاعدة التي تُفيد الكرة المصرية مُستقبلاً.

من ناحية أخرى، تنتهى اليوم، الأحد، المهلة التى منحها الاتحاد المصرى لكرة القدم للأندية لإرسال الملفات الخاصة بها حتى يتم مراجعتها من قبل لجنة التراخيص بالاتحاد، تمهيداً لإصدار تراخيص الأندية قبل انطلاق الموسم الجديد 2022/2023، على أن تتضمن الملفات جميع الأوراق المطلوبة للحصول على الرخصة أو تجديدها بالنسبة للأندية السابق حصولها على هذه الرخصة.

وسبق وكلف جمال علام، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، لجنة التراخيص برئاسة المستشار راغب رفاعي ببحث ملفات الأندية المصرية، طبقا للمعايير المحددة بلائحة تراخيص الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، والرد خلال المهلة المحددة بخطاب الكاف يوم 30 يونيو 2022.

من ناحية أخرى، يفضل مسئولو اتحاد الكرة عدم التسرع فى اختيار المدير الفني الجديد للمنتخب، فى ظل وجود محاولة لإعادة كارلوس كيروش المدير الفنى السابق للفراعنة، والذى من المقرر أن يحسم موقفه خلال الساعات المقبلة.

كما دخل حسابات اتحاد الكرة مؤخرًا مدرب برتغالي كبير وآخر إسباني تحسباً لرفض كيروش العودة لقيادة منتخب مصر، حيث تلقى عرضًا مؤخرًا لتدريب منتخب العراق.

من ناحية أخرى، اقترب محمد شوقي مدرب عام منتخب مصر السابق وعصام الحضري مدرب الحراس من الاستمرار في الجهاز الفني الجديد لمنتخب مصر الذي يجري حاليا تشكيله بعد توجيه الشكر لايهاب جلال المدير الفني السابق.

وكلف اتحاد الكرة أمس حازم إمام ومحمد بركات عضوى المجلس ببحث السير الذاتية لبعض المدربين قبل الاستقرار على المدرب الجديد.