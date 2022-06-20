السياحة تلزم الشركات بتحمل قيمة صك الهدى وصندوق الحج

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 20 يونيو 2022 09:28 مساءً - ألزمت وزارة السياحة والآثار، شركات السياحة، بتحمل قيمة صك الهدى وحصة صندوق الحج والعمرة من قيمة رحلات الحج التي تحصلت عليها من الحجاج المسافرين.

وأخطرت الوزارة، غرفة الشركات، بقرار تحصيل مبلغ (5250 جنيه) عن كل حاج تقسم على مبلغ (2500 جنيه) قيمة صك الهدى، ومبلغ (2750 جنيه) قيمة المصروفات الخاصة بوزارة الداخلية (الرسوم+التأمين)، بالإضافة إلى المساهمات الخاصة بصندوق الحج والعمرة، على أن يتم السداد ببنك مصر فرع مصطفى كامل باسم صندوق غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة (صندوق الحج والعمرة).

وفي إخطار أخر، شددت الوزارة على أن الرسوم الجديدة والمقدرة بـ (5250 جنيه مصرى لا غير) سبق وان تم إدراجها ضمن أسعار البرامج المعلنة بالضوابط، وعليه فإن الوزارة تؤكد على الشركات السياحية عدم تحصيل هذه المبالغ مرة أخرى من الحجاج.