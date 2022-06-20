عاجل.. الديوان الملكى السعودى: ولى العهد يبدأ زيارة لمصر والأردن وتركيا

جدة - نرمين السيد - وذكر الديوان الملكى - فى بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس" - أن ولى العهد غادر اليوم الإثنين المملكة لزيارة مصر والأردن وتركيا، وسيلتقى خلال هذه الزيارات بقادة هذه الدول، لبحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها فى مختلف المجالات، ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وأوضح البيان أن الزيارة تأتى بناء على توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وانطلاقا من حرصه على التواصل وتعزيز العلاقات بين المملكة والدول الشقيقة فى المجالات كافة، واستجابة للدعوات المقدمة لولى العهد السعودى.
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