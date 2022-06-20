عاجل- بث مباشر.. الرئيس السيسى يستقبل محمد بن سلمان بمطار القاهرة

جدة - نرمين السيد - وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن من المنتظر أن تتضمن الزيارة عقد مباحثات ثنائية مع الرئيس عبدالفتاح السيسى، ستتناول مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها فى مختلف المجالات.

وأوضح أنه سيتم التباحث حول القضايا السياسية الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وذلك فى إطار الشراكة الاستراتيجية العميقة والتاريخية بين القاهرة والرياض والتى تهدف إلى تحقيق الامن والاستقرار والتنمية والسلام برؤية موحدة لصالح البلدين والشعبين الشقيقين وللأمتين العربية والاسلامية.