عاجل- من قرية واحدة.. رئيس جامعة المنصورة يكشف مفاجأة بشأن طالبة المنصورة

وأضاف رئيس الجامعة فى تصريحات له، أن الجريمة تدل على الخلل الاجتماعى فى المجتمع الذى نعيش فيه.
وقال عبدالباسط: "الاتنين فى كلية آداب فى الفرقة الثالثة فى نفس القسم، وهما من نفس البلد ونفس القرية، ويبدو إنه الواقعة لها علاقة بحياتهم الاجتماعية سويا أو ارتباط أو حاجة".
وشهدت مدينة المنصورة، جريمة بشعة صباح اليوم بعدما قام طالب بكلية الآداب بجامعة المنصورة بطعن زميلته بسكين وذبحها قبل أن يتمكن الأهالى من الإمساك به.
تلقى اللواء سيد سلطان مدير أمن الدقهلية إخطارا من اللواء إيهاب عطية، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لشرطة النجدة من طلاب جامعة المنصورة بقيام أحد الطلاب بإخراج "سكين" وطعن زميلته بها وذبحها قبل قيام الاهالى بالإمساك به والاعتداء عليه بالضرب، وذلك أمام بوابة "توشكى" لجامعة المنصورة من ناحية حى الجامعة.
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