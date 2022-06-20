رئيس جامعة قناة السويس يعلن استمرار قوافل الجامعة التنموية إلى القنطرة غرب

جدة - نرمين السيد - وقال رئيس الجامعة - فى بيان اليوم الاثنين - إن القافلة الأخيرة شهدت زيارة من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة إلى عدد من مزارع البساتين والمانجو والموالح والعنب ومحاصيل الفراولة والذرة والبطيخ، حيث تم رصد عدد من المشكلات والممارسات الزراعية الخاطئة؛ منها كثافة انتشار الحشائش تحت الأشجار والنباتات وصغر حجم ثمار المانجو، وعناقيد العنب ووجود تشوهات زهرية وخضارية، وضعف النموات الحديثة، والطرحات، وكذلك انتشار دودة أوراق الذرة، وديدان الحشد وزراعة البطيخ والفراولة أسفل أشجار الفاكهة.

وقد أوصى أساتذة كلية الزراعة بالاهتمام بالرى والتسميد البوتاسى والفسفورى فى هذه الفترة، مع مقاومة الحشائش وإزالة التشويهات، والتكتلات الخضرية والتطهير بعدها بالمبيدات، والاهتمام بمقاومة دودة أوراق الذرة وذبابة الفاكهة.

وفيما يخص الجانب الاستشارى الهندسى، أوضح الدكتور ناصر مندور أنه تمت مناقشة بعض المشكلات؛ منها مشكلة المياه، إذ تواجه بعض المنازل مشكلات فى وصول المياه إليها، كما ناقش أساتذة كلية الهندسة عمل ممشى على الترعة ليكون متنفسا لأهل القرية، ووضعوا تصورا مبدئيا له.

من جهة أخرى، أكد رئيس الجامعة توجه أول فرق بحثى للجامعة للكشف عن مشكلة ارتفاع منسوب المياه الجوفية بأراضى أبو خليفة ووضع حلول لها.

وقال مندور إن الزيارة تأتى فى إطار التعاون الوثيق بين الجامعة ومحافظة الإسماعيلية لمعالجة مشكلة ارتفاع مستوى المياه الجوفية بالأراضى الزراعية والمنشآت والطرق بمناطق متعددة داخل النطاق الحدودى والإدارى للمحافظة.

بينما أكدت نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، الدكتورة ماجدة هجرس، أنه وفقا للخطة التنفيذية للمجموعة البحثية تبدأ مجموعة من الزيارات لحصر المشكلات بناء على خريطة مفصلة لمنطقة أبو خليفة التى تستهدف حل المشكلات الفعلية التى تواجه مجتمعاتها، بالتعاون مع كافة الأطراف المجتمعية من أجل تقديم الحلول العلمية القابلة للتطبيق.