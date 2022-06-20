عاجل- سفير السعودية بالقاهرة: زيارة بن سلمان لمصر تعكس عمق ومتانة العلاقات

جدة - نرمين السيد - أكد أسامة بن أحمد نقلى سفير السعودية بالقاهرة، أن زيارة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولى العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، لمصر فى هذا التوقيت، تعكس عمق ومتانة العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين وحجم التعاون القائم بينهما، فى ظل الروابط الأخوية التى تجمعهما على المستويين القيادى والشعبى.





وقال السفير السعودى - فى تصريح مساء اليوم الإثنين - إن اللقاء الأخوى الذى يجمع ولى العهد والرئيس عبدالفتاح السيسى، يبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية واستدامة الشراكة بين البلدين فى مختلف مجالات التعاون الثنائى، بما يحقق المصلحة المشتركة والمنفعة المتبادلة، فضلا عن تكثيف التشاور والتنسيق حيال عدد من الملفات والقضايا الإقليمية والدولية فى ضوء التحديات الراهنة، وما تستدعيه من ضرورة تضافر الجهود بين المملكة ومصر. ونوه نقلى، بالشراكة الاستراتيجية التى وصلت إليها العلاقات المصرية السعودية فى ظل القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولى العهد، والرئيس عبدالفتاح السيسى، لتشهد طفرة غير مسبوقة فى جميع مجالات التعاون. وقال: "أثق فى خروج اللقاء بين الرئيس السيسى وولى العهد بنتائج مثمرة تفتح أبواب الخير والبركة، بما يحقق تطلعات الشعبين الشقيقين، ويخدم قضايا الأمتين العربية والإسلامية والأمن والسلم الدوليين".

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