مدبولى: ندرس أداء السوق لتفعيل برنامج الطروحات الحكومية فى التوقيت الملائم

جدة - نرمين السيد - أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، حرص الحكومة على مراقبة الأوضاع الاقتصادية على الصعيدين العالمى والمحلى باستمرار، فى ظل الظروف والتداعيات السلبية للأزمة العالمية الراهنة وما خلفته من اضطراب فى الأسواق؛ لتحديد التحرك المناسب.





وأشار مدبولى، إلى أن الحكومة تجرى تقييما موضوعيا لأداء السوق المصرية خلال المرحلة الحالية؛ من أجل اتخاذ الخطوات المناسبة فى التوقيت الملائم، لتفعيل برنامج الطروحات الحكومية؛ من أجل التركيز على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتعظيم الاستثمار الخاص المحلى، والذى من شأنه دفع معدلات النمو وتقوية وتحسين الأوضاع الاقتصادية بمصر.

جاء ذلك خلال اجتماع ترأسه مدبولى، اليوم، لاستعراض التصور المحدث للبرنامج المتكامل للطروحات الحكومية، وذلك بحضور كل من الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، وهشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، ومسئولى عدد من الجهات المعنية.

وفى مستهل الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى أن هذا الاجتماع يستهدف مناقشة التصور المتكامل لبرنامج الطروحات الحكومية فى ضوء قيام وزارة المالية بتحديثه وفقا للتكليفات الموكلة لها، بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، فضلا عن الوقوف على البرنامج الزمنى المقترح للطروحات الحكومية.

وفى هذا الإطار، قال مدبولى: "ننطلق فى تحديد رؤيتنا كحكومة لبرنامج الطروحات ومجالات العمل به، مما تضمنته وثيقة "سياسة ملكية الدولة"، التى أعلنت عنها الحكومة مؤخرا، وبدأت حوارا مجتمعيا بشأنها مع مختلف الخبراء والمختصين".

وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء السفير نادر سعد بأن الاجتماع شهد استعراضا لتحديث برنامج الطروحات الحكومية المرتقبة، مشيرا إلى أن هناك تعاونا وتنسيقا مباشرا بين جميع الوزارات والجهات المعنية؛ لتحقيق مستهدفات الدولة فيما يخص هذا الملف، موضحا فى الوقت نفسه أنه تم التأكيد خلال الاجتماع على أن الإجراءات والظروف الاقتصادية هى التى تحكم مواعيد الطروحات الحكومية، مع الأخذ فى الاعتبار ضرورة توافق الأطراف والجهات على رؤية حيال التصور المحدث للبرنامج ومواعيد الطرح.

وأضاف المتحدث الرسمى أنه جرى التنويه - خلال الاجتماع - إلى أنه سيتم مواصلة العمل على إعداد تصور واضح لبرنامج الطروحات فى البورصة؛ للانتهاء من الصورة النهائية للبرنامج خلال الفترة المقبلة.