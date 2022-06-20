أبرزها طريق الكباش.. 30 يونيو تغير خريطة اكتشافات الآثار المصرية

جدة - نرمين السيد - حظى قطاع السياحة باهتمام كبير من القيادة السياسية نتج عنه اكتشافات أبهرت العالم، حيث دشنت مصر 5 متاحف جديدة أبرزها المركبات الملكية، وتستعد لفتح أبواب المتحف الكبير.





وعززت الاكتشافات الأثرية مقتنيات المتاحف وكان أبرزها جبانة البوباسطيون بسقارة، كما نظمت السياحة حفلا أسطوريا لنقل المومياوات الملكية من المتحف المصرى إلى المتحف القومى للحضارة. وارتفعت إيرادات السياحة فى مصر بقيمة مليارى دولار خلال 3 أشهر بفضل الإنجازات المتتالية.

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