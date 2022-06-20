القباج: ندرس منح مساعدات للحاصلين على محو الأمية

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزيرة التضامن الاجتماعى نيفين القباج، أن الوزارة أجرت حصرا مؤخرا للمشروعات الدوارة بها، حيث بلغت 360 ألف مشروع بتكلفة 3 مليارات جنيه، وذلك فى إطار دور الوزارة بدعم التمكين الاقتصادى، للأسر الأولى بالرعاية.





وقالت إن الوزارة تدرس عدم منح مساعدات نقدية إلا للحاصلين على شهادة محو أمية، حيث تبلغ نسبة الأمية فى الأسر المستفيدة من برنامج مساعدات الدعم النقدى تكافل وكرامة 62 %.

جاء ذلك خلال مشاركة وزيرة التضامن مساء اليوم فى فاعليات توقيع بروتوكول تعاون بين منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة وجمعيات تنمية المجتمع المحلى المنفذة لأنشطة مشروع تحسين سبل العيش والتغذية والتمكين للمرأة الريفية بمحافظة المنيا وعددها 11 جمعية، وذلك فى إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة، بحضور جاسمين وهاب القائم بأعمال السفارة الكندية فى مصر، ونصر الدين بالحاج ممثل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة بمصر.

بدورها، أعربت القائم بأعمال السفارة الكندية جاسمين وهاب عن سعادتها بالمشاركة فى المشروع المهم من أجل المساعدة من تحديث وسائل التغذية، وأن الحكومة الكندية سريعة الاستجابة لكل الاحتياجات لسد الفجوة الغذائية التى تسببت فيها أزمة كورونا، معربة عن أملها بنهاية هذا المشروع بأن تكون الـ 2000 سيدة المقرر استفادتهن من المشروع قادرة على تحسين مستوى معيشة أسرهن، والاستمرارية فى توفير الغذاء اللازم لهم.

من جانبه، قال ممثل منظمة الفاو بمصر نصر الدين بالحاج: "نحتفل اليوم بمناسبة خاصة نعمل فيها جميعا لتوطيد علاقات الشراكة بين الوزارة والجمعيات الأهلية بالمنيا والمنظمة والسفارة الكندية بالقاهرة، من أجل الاستجابة لاحتياجات الأولى بالرعاية المتضررين من تداعيات انتشار فيروس كورونا، وذلك بتوقيع اتفاقيات لتنفيذ أنشطة المشروع، وذلك ضمن مبادرة حياة كريمة، ويستهدف المشروع ايجاد فرص مستدامة لتحسين دخل الأسر الفقيرة لتساعد على تمكين الأسر الفقيرة من خلال تمكين المرأة بتنفيذ مشروعات زراعية صغيرة تناسب البيئة بمحافظة المنيا، وذلك عقب دراسة قامت بها المنظمة لاحتياجات المنطقة من المشروعات، ومنها مشروعات الزراعات البستانية، والتصنيع الغذائى ومطابخ لتحسين الوعى الغذائى"، مشيرا إلى أنه جرى تحديد 10 قرى فى أربعة مراكز بالمنيا وهم مغاغة والعدوة وملوى وأبو قرقاص.

وتضمنت الجمعيات التى وقعت بروتوكول التعاون الجمعية الاهلية لتنمية المجتمع المحلى بالشيخ مسعود، الهيئة القبطية الانجيلية للخدمات الاجتماعية، جمعية دروة لتنمية المجتمع بدروة ملوى، جمعية نور الحياة للتنمية والتدريب برطبات بمغاغة، جمعية تطوير القرية بتندة ملوى، جمعية السراج المنير للتنمية ببنى موسى بابو قرقاص، جمعية أبناء مصر الجديدة للخدمات الاجتماعية والعمل الخيرى، جمعية شيم البصل البحرية بمغاغة، مؤسسة نور الأمام للتنمية فى جزيرة شارونة مغاغة، جمعية رؤية الحياة بمعصرة ملوى، ومؤسسة الحياة الجديدة.