مركز القاهرة الدولى لتسوية النزاعات يستقبل وفدا نيجيريا رفيع المستوى (صور)

جدة - نرمين السيد - استقبل مركز القاهرة الدولى لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام، اليوم الإثنين، وفدا نيجيريا رفيع المستوى من ولاية Borno النيجيرية برئاسة حاكم الولاية، وذلك بهدف تسلم نسخة من تقرير أعده المركز حول الجهود النيجيرية فى مجال مكافحة الإرهاب، والذى سيتم إطلاقه فى النسخة الثالثة من منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين التى تبدأ غدا الثلاثاء 21 يونيو.





فى هذا الصدد، أوضح السفير أحمد نهاد عبد اللطيف، المدير العام لمركز القاهرة الدولى، أن تعزيز جهود الدول الإفريقية فى مجال التصدى للإرهاب والفكر المتطرف من خلال تبنى مقاربة شاملة تأخذ فى الاعتبار التجربة المصرية الرائدة ذات الصلة يمثل أحد أهم محاور منتدى أسوان منذ نسخته الأولى، والذى يعد منصة رفيعة المستوى لتبادل الخبرات واستخلاص الدروس من تجارب الدول الإفريقية فى مساعيها نحو تحقيق الاستقرار والأمن والتنمية.

وأضاف أنه انطلاقا من ذلك، تم إعداد هذا التقرير بالتنسيق مع السلطات النيجيرية وبناء على زيارة ميدانية قام بها فريق عمل من المركز إلى نيجيريا فى شهر ديسمبر الماضى لتسليط الضوء على التحديات الراهنة فى جهود مكافحة الإرهاب فى نيجيريا، وخاصة تلك الناجمة عن موجة الانشقاقات للأفراد الذين سبق انتمائهم لتنظيم بوكو حرام الإرهابى، حيث تواجه ولاية Borno بشكل خاص التحدى الأكبر لكونها خط الدفاع الأول فى ضوء كثافة أعداد المنشقين العائدين.

فى السياق ذاته، أكد المدير العام للمركز، أن الزيارة تعكس الحرص على متابعة تنفيذ استخلاصات منتدى أسوان المتعلقة بمكافحة الإرهاب بشكل عملى والانخراط على أرض الواقع فى ساحة العمل الميدانى بما من شأنه أن يثرى نقاشات المنتدى ويعزز من التواصل مع الشركاء الإقليميين والدوليين.

من جانبه، أعرب الوفد النيجيرى عن تقديره لدور مصر الريادى فى دعم الدول الإفريقية للتصدى للإرهاب، وأثنى على التقرير الهام الذى أعده المركز والذى يلقى الضوء على التحديات الراهنة والدروس المستفادة من استجابة الجانب النيجيرى لتلك التحديات على مستوى الحكومة الفيدرالية وحكومات الولايات، كما أعرب عن تطلعه للمشاركة فى فعاليات منتدى أسوان التى سيتم إطلاق خلالها التقرير خلالها.