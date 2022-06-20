انت الان تتابع تفاصيل خبر اقتصادية النواب تستكمل مناقشة ملف حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية..صور حصرياً على موقعنا

القاهرة في الاثنين 20 يونيو 2022 06:53 مساءً - محمد السيد - /705766/اقتصادية-النواب-تستكمل-مناقشة-ملف-حماية-المنافسة-ومنع-الممارسات-الاحتكاريةصور

استكملت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد سمير، خلال اجتماعها اليوم، مناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 3 لسنة 2005 بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اقتصادية النواب تستكمل مناقشة ملف حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية..صور على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.