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القاهرة في الاثنين 20 يونيو 2022 06:53 مساءً - محمد السيد - /705765/قرض-بنك-الاسكندرية-بـ-3-ملايين-جنيه-لو-سنك-فوق-الـ-60-قدم

وفر بنك الاسكندرية قرض لأصحاب المعاشات بقيمة تصل إلي 3 ملايين جنيه، لمساعدتهم في فتح مشروع لهم خاص بعد انتهاء سنهم القانوني في المؤسسات التى قضى حياتهم في خدمتها، ويقدم دوت الخليج تفاصيل قرض بنك الاسكندرية لأصحاب المعاشات والأوراق المطلوبة للحصول عليه.

قرض بنك الاسكندرية لأصحاب المعاشات يقد بنك الاسكندرية قرض أصحاب المعااشات بقيمة تصل إلى 3 ملايين جنيه، وتتراوح نسبة الفائدة من 14.5% إلى 21.5% سنويا على أساس متناقص حسب نوع تصنيف الشركة. تفاصيل قرض بنك الاسكندرية - نسبة المصاريف الإدارية تكون 2% تخصم من إجمالي قيمة القرض مرة واحدة. - فترة سداد القرض من 6 شهور إلى 12 سنة. - لا يزيد سن العميل عن 65 عاما عند سداد آخر قسط من القرض. - 1000 جنيه حد أدنى كدخل شهري.

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