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القاهرة في الاثنين 20 يونيو 2022 06:53 مساءً - محمد السيد - /705764/أحمد-فتحي-يعلن-عن-موعد-ومكان-عزاء-والده-تفاصيل

أعلن الفنان أحمد فتحي عن موعد ومكان عزاء والده، الذي رحل عن عالمنا اليوم الموافق 20 يونيو عام 2022 وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير انستجرام.

دوت الخليج يرصد لكم مكان وموعد عزاء والد الفنان أحمد فتحي

وكتب أحمد فتحي عبر انستجرام: غدًا عزاء والدي في مسجد الشرطة، الشيخ زايد، سيدات ورجال، قاعة الرزاق.. شكر الله سعيكم ولا أراكم الله مكروه في عزيز عليكم.

وقد أعلن الفنان أحمد فتحي عن هذا الخبر الصادم عبر صفحته الرسمية للجمهور وهو وفاة والده ونشر صورة تجمعه به مرفقة بتعليق مؤثر، في صباح اليوم.

وعلق على الصورة قائلًا: “وداعًا والدي الحبيب”، وتفاعل معه الجمهور والمتابعين من خلال خاصية التعليقات التي جاءت تنعيه وتعزيه في والده الراحل.

نجوم الفن ينعون والد أحمد فتحي

وعلق له عدد من النجوم مثل الفنان أحمد مجدي الذي كتب له: “البقاء لله يا حبيبي”، وشيكو علق قائلًا: “البقاء لله يا فتحي ربنا يرحمه ويغفرله ويصبركم يا حبيبي”.

وعلقت مي كساب قائلة: “البقاء لله الله يرحمه ويصبر قلوبكم على فراقه”، وعلقت ليلى زاهر: “البقاء لله”، وغيرهم من المتابعين والجمهور.

أعمال أحمد فتحي

وفي سياق آخر، ينتظر الفنان أحمد فتحي طرح فيلمه الجديد الذي يحمل اسم تسليم أهالي مع الفنانة دنيا سمير غانم والمقرر عرضه ضمن موسم أفلام عيد الأضحى المبارك 2022.

ويضم فيلم تسليم أهالي في بطولته كلا من دنيا سمير غانم، و دلال عبد العزيز، بيومي فؤاد، وهشام ماجد، وعمرو وهبة، محمد أوتاكا، وعبد الله مشرف، ولوسي، وآخرين بجانب ضيوف الشرف والعمل من تأليف شريف نجيب، وإخراج خالد الحلفاوي.

وكان آخر ظهور للفنان أحمد فتحي من خلال فيلم حامل اللقب، الذي جسد خلاله دور رجل يدعى نبراوي، وضم الفيلم في البطولة كلا من الفنان هشام ماجد، دنيا ماهر، ليلى عز العرب، دينا الشربيني، محمد ثروت، عماد رشاد، إبراهيم فايق، محمد الكيلاني، محمود أبو ليلة، والفيلم من تأليف هشام ماجد وإيهاب بليبل، ومن إخراج هشام فتحي.

وشارك أيضًا مؤخرًا في بطولة مسلسل اللعبة 3 مع الفنان هشام ماجد، ميرنا جميل، محمد ثروت، شيكو، مي كساب، سامي مغاوري، عارفة عبد الرسول، بلال جمال، ومحمود حافظ، وآخرين.