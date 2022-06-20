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القاهرة في الاثنين 20 يونيو 2022 06:53 مساءً - محمد السيد - /705763/خبير-شركة-شيفيرون-تخطط-لحفر-أول-بئر-استشكافي-في-مصر-سبتمبر-المقبل

قال رمضان أبو العلا، أستاذ هندسة البترول والطاقة، إن وجود التعاقد مع شركة شيفيرون انتصار للدولة المصرية ولقطاع البرتول، واستقبال الرئيس لرئيس شركة شيفرون الأمريكية، تتويج لقصة نجاح بدأت منذ 8 سنوات، وفرصة مؤكدة لتجربة نجاح 2015 عندما تم الإعلان عن اكتشاف حقل ظهر.

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وأضاف "أبو العلا"، في مداخلة هاتفية، ببرنامج، صالة التحرير، المذاع على فضائية "صدى البلد"، تقديم الإعلامية "عزة مصطفى"، أن قصة النجاح بدأت بالتعاون الإقليمي بين مصر وقبرص واليونان، لأنه ساهم في تعزيز الاستقرار لاستغلال ثروات غاز شرق المتسوط، والذي تحول بعدها لمركز حكومي، وازداد اهتمام العالم به خاصة بعد الحرب الروسية الأوركانية.

وأوضح أن وجود شيفرون سوف يحقق اكتشافات مماثلة للتي حققتها شركة إيني، وهذا حدث من خلال عمل شاق من قبل القيادة السياسية واستقباله لرئؤساء شركات البترول العالمية، ومنها إيني وشيفرون، وتوجيهاته بإزالة أي معوقات للاستثمار في قطاع البترول.

وتابع: نوجه الشكر لشركة إيني التي ضخت اسثمارات كبيرة حققت من خلالها اكتشاف حقل ظهر، لافتًا إلى الأحداث العالمية والاستقرار في مصر مهيئ لتكرار تجربة التعاون مع شركة إيني في مصر.

وأشار إلى عوائد سنوية لشيفرون 146 مليار دولار سنويًا، وتعتبر واحدة من الشقيقات السبع المهيمنة على صناعة النفط العالمية وتعمل في مجال التنقيب عن الهيدروكربون ونقل وتوزيعه، مشيرًا إلى أننا نعاني من مشكلة في موضوع النقل، وليس كل الشركات قادرة على عمليات النقل.

خبير: شركة شيفيرون تخطط لحفر أول بئر استشكافي في مصر سبتمبر المقبل

ولفت إلى أن التعاون مع شركة شيفرون إضافة جديدة لمجال الطاقة في شرق المتوضط، موضحًا أن وجود إيني وشيفرون سوف يجذب ويجعل شركات البرتول العالمية الأخرى تسعى لضخ استثماراتها في مصر، ومنها البحر الأحمر، والتي لم نكن نعرف أماكن التنقيب عن الطاقة في البحر الأحمر.

وكشف عن أن شركة شيفرون تخطط لحفر أول بئر استشكافي في مصر في سبتمبر المقبل.