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القاهرة في الاثنين 20 يونيو 2022 06:53 مساءً - محمد السيد - /705762/النائب-عمرو-هندي-يشيد-بتجديد-الثقة-في-مصر-لرئاسة-الاتحاد-الافريقي-للبناء-والتشييد-ويؤكد--تجربة-مصر-التنموية-نموذج-غير-مسبوق

أشاد النائب عمرو حسين هندي، وكيل لجنة الشؤون الافريقية بمجلس النواب، بتجديد الثقة في مصر لرئاسة الاتحاد الافريقي لمقاولي البناء والتشييد ، مؤكدا أن مصر لها دور ريادي في إقامة الاتحاد وتفعيل دوره واستضافته لإجتماعات الأعضاء.

دوت الخليج

النائب عمرو هندي يشيد بتجديد الثقة في مصر لرئاسة الاتحاد الافريقي للبناء والتشييد

وأوضح هندي، في بيان له اليوم، أن مصر لها تجربة رائدة في البناء والتشييد ومواجهة العشوائيات، موضحًا أن ملف العشوائيات من الملفات الشائكة والمهمة على طاولة القيادة السياسية التي وجدت ضرورة لحلها ومعالجتها ضمن أجندة التنمية المستدامة التي تسعى لها الدولة، حيث تم تطوير المناطق العشوائية وبناء مساكن مؤهلة ومفروشة بالكامل لسكانها، أو نقل السكان في المناطق غير الآمنة إلى مساكن بديلة مبنية بأحدث الطرز المعمارية وكامل المرافق ومفروشة بالكامل.

مصر تسعى لنقل خبراتها للدول الأفريقية في جميع المجالات

وشدد وكيل لجنة الشؤون الأفريقية، أن مصر تسعى لنقل خبراتها للدول الأفريقية في جميع المجالات وليس مجال البناء والتشييد، موضحًا أن تحقيق التكامل الاقتصادي بين الدول الأفريقية هو السبيل الوحيد لتحقيق تنمية غير مسبوقة تواجه الفقر وتحسن من مستوى الدخل للشعوب الأفريقية.

وهنأ النائب عمرو هندي وكيل لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب، المهندس حسن عبد العزيز رئيس الاتحاد الأفريقي لمقاولي البناء والتشييد برئاسة الاتحاد، موجهًا له الشكر على جهوده الملموسة، لافتًا إلى أن هذه الجهود كانت محل إشادة وتقدير.