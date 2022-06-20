تهديدات روسية بعد فرض ليتوانيا قيوداً على نقل البضائع إلى كالينينغراد

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القاهرة في الاثنين 20 يونيو 2022 06:53 مساءً - محمد السيد - /705761/تهديدات-روسية-بعد-فرض-ليتوانيا-قيودا-على-نقل-البضائع-إلى-كالينينغراد

أعلنت الخارجية الروسية يوم الأثنين، أن روسيا تعتبر اجراءات ليتوانيا بحظر عبور عدد من البضائع إلى مقاطعة كالينيغراد إجراءات عدائية.

دوت الخليج

روسيا :نحتفظ بحق الرد

وقالت الخارجية الروسية فى بيان لها:" تم استدعاء القائم بأعمال ليتوانيا إلى وزارة الخارجية الروسية وتم نقل لها رسالة مفادها انه فى حالة ما لم يتم استعادة عبور البضائع إلى منطقة كالينيغراد بالكامل فإن موسكو لها الحق بالرد من أجل حماية مصالحها الوطنية".

وتابع البيان:"نعتبر الخطوات الاستفزازية التي اتخذها الجانب الليتواني هي تعارض القوانين الدولية وبشكل خاص الاتفاقية الموقعة عام 2002 بين روسيا والاتحاد الأوروبي بشأن عبور بين منطقة كالينينغراد وبقية الأراضي الروسية ".

وقامت السلطات الليتوانية يوم السبت بوقف العبور إلى كالينينغراد بالسكك الحديدية للبضائع التي وقعت تحت طائلة العقوبات الأوروبية.

ويذكر أن الحفاظ على العبور بين روسيا وجيب كالينينغراد عبر أراضي ليتوانيا هى أحد شروط الأساسية لحصول ليتوانيا على عضوية الاتحاد الأوروبي كما أن اتفاقية الشراكة والتعاون بين روسيا والاتحاد الأوروبي الموقعة فى 24 فبراير عام 1994 لم يتم إلغاؤها ويعتبر حرية العبور هى ضمن المبادئ الأساسية لمنظمة التجارة العالمية.

وكانت كالينينغراد مدينة روسية تحت اسم كونيغسبرغ إلى أن قام الاتحاد السوفيتي بغزوها فى عام 1945 بعد هزم ألمانبا النازية ومع استقلال دول البلطيق عن الاتحاد السوفيتي فى عام 1991 وجدت المنطقة نفسها كجيب.