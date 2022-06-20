شكاوى النواب تناقش مقترحان للنائبة رشا أبو شقرة«نائبة التنسيقية»..غدا

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القاهرة في الاثنين 20 يونيو 2022 06:53 مساءً - محمد السيد - /705760/شكاوى-النواب-تناقش-مقترحان-للنائبة-رشا-أبو-شقرةنائبة-التنسيقيةغدا

تناقش لجنة الاقتراحات والشكاوي، خلال اجتماعها غدا الثلاثاء، برئاسة النائب عاطف ناصر، اقتراحان برغبة مقدمان من النائبة رشا أبو شقرة، أمين سر لجنة الشئون الأفريقية عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن:

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شكاوى النواب تناقش مقترحان للنائبة رشا أبو شقرة«نائبة التنسيقية»

الأول: توفير عدد من ماكينات الصراف الآلي داخل مدينة أعضاء هيئة التدريس بجوار البوابة رقم (4) للمدينة - محافظة الجيزة.

الثاني: تمهيد ورصف شارع ناهيا الرئيسي- محافظة الجيزة.

ومن المقرر أن يأخذ مجلس النواب، خلال جلسته العامة غدا، الرأي النهائي، على مشروع الموازنة العامة للدولة 2022/2023، وأيضا مناقشة مشروع قانون الأكاديمية العسكرية المصرية وأنشاء كلية تكنولوجية عسكرية.

من جانبه أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية: الحكومة ملتزمة بتنفيذ كافة التوصيات الصادرة من محلس النواب، مشيرا إلى أن خفض خدمة الدين وتوفير فرص عمل للمواطنين مهمة قومية.

وأكد معيط، أن الوزارة تأخذ ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات في الاعتبار و نجري تواصل مستمر مع الجهاز و ندرسها من خلال لجان خاصة مشكلة لهذا الأمر جاء ذلك خلال اجتماع الجلسة العامة للمجلس لمناقشة الموازنة العامة للدولة.

و تابع وزير المالية: " تم الاستجابة لبعض طلبات لجنة الخطة و الموازنة بالزيادة لصالح بعض القطاعات، مشيرا إلي الاهتمام بقطاع الحماية الاجتماعية من خلال تخصيص 22 مليار لصالح برنامج تكافل و كرامة و أوضح وزير المالية انه تم توجيه الدعم لمستحقيه من خلال تخصيص 28 مليار لدعم المواد البترولية.