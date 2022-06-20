أبو هشيمة: حققت كل أحلامي في مجال الحديد.. و«مصر هي الأولى في حياتي دائما ولا أسمح بأي شيء يمسها»

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القاهرة في الاثنين 20 يونيو 2022 06:53 مساءً - محمد السيد - /705758/أبو-هشيمة-حققت-كل-أحلامي-في-مجال-الحديد-ومصر-هي-الأولى-في-حياتي-دائما-ولا-أسمح-بأي-شيء-يمسها

يرى رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، عضو مجلس النواب أنه حقق كل ما يتمنى في مجال الحديد، حيث إنه كان يرغب في الانتقال من التجارة إلى الصناعة، وكان الأمر صعبًا للغاية خاصة الدخول في مجال صعب جدا مثل تجارة الحديد، وأنه قدم كل ما لديه كرائد أعمال، موضحا أنه مغرم بالنجاح أكثر من "البيزنس".

وأضاف "أبو هشيمة"، خلال حواره مع برنامج "تفاعلكم" المذاع عبر فضائية "العربية"، وينقلها دوت الخليج، أنه مغرم بالبناء والنجاح أكثر من "البيزنس"، ووصل للقمة في صناعة الحديد، مشيرًا إلى أن إشادة شركات عز الدخيلة بالمنظومة الخاصة به أمر مهم جدا بالنسبة له، موضحا أنه لم يكن لديه أي مانع في بيع حصته لعز الدخيلة خاصة أن الصفقة كانت بسعر مميز، لافتا إلى أن الصفقة كانت كبيرة جدا، ولذلك أخذت المفاوضات عليها حوالي 8 أشهر تقريبا، وفي النهاية تمت الصفقة وخرج مستفيدًا. أحمد أبو هشيمة: إعلام المصريين كان كيان مهم لي وتابع أن إنشاء كيان إعلام المصريين أيضا كان أمر مهم جدا بالنسبة له، واكتسب خبرات كثيرة منها، موضحا أن هذا الكيان كان له دور كبير جدا، وتأثير واضح في الشرق الأوسط، وحينما جاءت له فرصة مميزة للخروج والبيع خرج سريعا ونجح في تحقيق مكسب مميز، وفضل الخروج من المجال. وأردف أن استفادته من إعلام المصريين كانت استفادة اقتصادية فقط، وأنه لم يكن له أي استفادات أخرى من الأمر، "لو كان ليا استفادات أخرى مش اقتصادية مكنتش بعته، وكنت كملت، ولكن هي تجربة اقتصادية مميزة، وتجربة إيجابية قوية ليا من جميع النواحي". وشدد على أنه لم يكن يتدخل تحريريًا في أي شيء يخص كيان إعلام المصريين، مؤكدًا أنه كان من الممكن أن يتدخل في حالة واحدة فقط هي إن كان هناك أي أمر يخص مصر، "مصر هي الأولى في حياتي دائما ولا أسمح بأي شيء يمسها، وهذا لم يكن يحدث وبالتالي لم أكن أتدخل نهائيا".

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