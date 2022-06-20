شكاوى النواب تناقش مقترح غادة علي لإنشاء كوبري علوي بقرية الديربمركز إسنا فى الأقصر..غدا

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القاهرة في الاثنين 20 يونيو 2022 06:53 مساءً - محمد السيد - /705757/شكاوى-النواب-تناقش-مقترح-غادة-علي-لإنشاء-كوبري-علوي-بقرية-الديربمركز-إسنا-فى-الأقصرغدا

تعقد لجنة الاقتراحات والشكاوي، اجتماعها غدا، برئاسة النائب عاطف ناصر، لمناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائبة غادة على، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن إنشاء كوبري علوي بقرية الدير بمركز إسنا – محافظة الأقصر.

دوت الخليج

شكاوى النواب تناقش مقترح غادة علي لإنشاء كوبري علوي بقرية الديربمركز إسنا فى الأقصر

يذكر ان مجلس النواب، وافق خلال جلسته العامة اليوم، على تقرير لجنة الزراعة عن قرار رئيس الجمهورية رقم (203) لسنة 2022 بشأن الموافقة على التعديل السادس لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن الأعمال الزراعية للتنمية الريفية وزيادة الدخول (أرضي)، الموقع في القاهرة بتاريخ 29/9/2021.

حيث تهدف الاتفاقية لزيادة مساهمة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مجال الأعمال الزراعية للتنمية الريفية بنحو 4.5 مليون دولار أمريكى ليبلغ إجمالي منحة المساعدة بمقتضى الاتفاق المعروض نحو 77.098 مليون دولار، وذلك للاستمرار في تحقيق أهداف منحة المساعدة المتمثلة فى زيادة دخول صغار المزارعين، وإتاحة فرص عمل للقائمين على الأعمال الزراعية، بما يسهم في تحقيق هدف النمو الاقتصادى الخاص "اقتصاد مصري أكثر تنافسية وشمولية من خلال النمو في قطاعات مختارة.

ويعود مجلس النواب، للانعقاد غدا الثلاثاء، للتصويت النهائي على مشروع الموازنة العامة للدولة 2022/2023، وأيضا مناقشة مشروع قانون الأكاديمية العسكرية المصرية وأنشاء كلية تكنولوجية عسكرية.

من جانبه أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية: الحكومة ملتزمة بتنفيذ كافة التوصيات الصادرة من محلس النواب، مشيرا إلى أن خفض خدمة الدين وتوفير فرص عمل للمواطنين مهمة قومية.

وأكد معيط، أن الوزارة تأخذ ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات في الاعتبار و نجري تواصل مستمر مع الجهاز و ندرسها من خلال لجان خاصة مشكلة لهذا الأمر جاء ذلك خلال اجتماع الجلسة العامة للمجلس لمناقشة الموازنة العامة للدولة.

و تابع وزير المالية: " تم الاستجابة لبعض طلبات لجنة الخطة و الموازنة بالزيادة لصالح بعض القطاعات، مشيرا إلي الاهتمام بقطاع الحماية الاجتماعية من خلال تخصيص 22 مليار لصالح برنامج تكافل و كرامة و أوضح وزير المالية انه تم توجيه الدعم لمستحقيه من خلال تخصيص 28 مليار لدعم المواد البترولية.