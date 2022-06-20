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القاهرة في الاثنين 20 يونيو 2022 06:53 مساءً - محمد السيد - /705754/نقل-النواب-توافق-على-منحة-تمويل-مترو-الإسكندرية-وقرقر-يطالب-بصرف-تعويضات-المتضررين

وافقت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، برئاسة النائب علاء عابد، على قرار رئيس الجمهورية رقم 226 لسنة 2022، بشأن اتفاقية منحة التعاون الفني المقدمة من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لتمويل مشروع مترو الإسكندرية/ أبو قير بمبلغ 600 ألف يورو المُوقع بين الحكومة والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.

دوت الخليج

نقل النواب توافق على منحة تمويل مترو الإسكندرية.. وقرقر يطالب بصرف تعويضات المتضررين

وأكد محمد سيد منصور، ممثل وزارة النقل والمواصلات، أن مشروع مترو أبوقير يستهدف تحقيق التشغيل الآمن للخط بعد التطوير واستيعاب حركة النقل المتزايدة، والمساهمة في تخفيض الاختناقات المرورية بمحافظة الإسكندرية، ما يساعد في تقليل استهلاك الوقود، موضحا أن التشغيل يعتمد على الطاقة الكهربائية النظيفة.

وأشار إلى أن المشروع سيساهم في زيادة الطاقة القصوى للركاب من 2850 راكبًا في الساعة في الاتجاه إلى 60.000 راكب في الساعة في اتجاه (في المرحلة الأولى من أبوقير إلى محطة مصر)، ويساعد في تقليل زمن الرحلة من 50 دقيقة إلى 25 دقيقة، وزيادة سرعة التشغيل من 25 كم/ساعة إلى 80 كم/ساعة، وتحقيق زمن أقصر للتقاطر من 10 دقائق إلى 2.5 دقيقة.

وأشار إلى أن خط سكك حديد (أبو قير/الإسكندرية) الحالي يمتد على طول ساحل البحر المتوسط من الشرق إلى الغرب مرورًا بوسط المدينة ويقدر عدد الركاب اليومي المستخدمين لهذا الخط بحوالي 71 ألف راكب، ومسار الخط مواز لخط سكك حديد (القاهرة/الإسكندرية) لمسافة 5,7 كم حيث تشمل هذه المسافة 3 محطات هي (سيدي جابر والحضرة والإسكندرية)، و يبلغ الطول الحالي للخط 21,7 كم وعدد المحطات 16 محطة سطحية ومتوسط المسافة بين المحطات 1450 مترًا.

وتتولى الهيئة القومية للأنفاق مسؤولية تنفيذ المشروع الذى يتضمن أعمال البنية التحتية لتطوير الخط و تزويده بالكهرباء، وأنظمة السكك الحديدية ذات الصلة، بالإضافة إلى عربات السكك الحديدية التى سيتم تشغيلها على خط المترو الجديد، إلى جانب الأعمال الخاصة بتجهيز الموقع، والأعمال الفنية الأخرى.

من جانبه طالب النائب وحيد قرقر، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، بضرورة صرف تعويضات للأهالي المتضررين من مشروع مترو أنفاق أبو قير والتى سيتم نزع ملكيتها.

وشدد قرقر، على ضرورة قيام الحكومة بدورها في متابعة مسار إنفاق مبالغ المنح.

وأشار وكيل لجنة النقل بالبرلمان، إلى أن مصر شهدت نقلة كبيرة في المشروعات التنموية، لاسيما في قطاع النقل.

وأكد قرقر، أن هذه الطفرة بفضل القروض والمنح التي حصلت عليها الدولة، وقامت بتنفيذ مشروعات قومية وتنموية.

وطالب علاء عابد، رئس لجنة النقل والمواصلات، بضرورة أن يكون هناك دور توعوي تقوم به الوزرات المعنة لتوضيح الفائدة التى تعود على المواطن والدولة من المنح والقروض ومحاور التنمية التي تحدث على أرض الواقع وإلقاء الضوء على توجيهات الرئيس ودور الحكومة.

وطالبت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، هيئة الأنفاق موافاة اللجنة بوصف كامل لمكونات المشروع ومراحل تنفيذة وقرارات نزع الملكية ومدى توفير الأموال اللازمة لذلك وتاريخ الانتهاء.