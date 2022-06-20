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القاهرة في الاثنين 20 يونيو 2022 06:53 مساءً - محمد السيد - /705753/شباب-النواب-تناقش-ملف-تجديد-مركز-تدريب-الكشافة-البحرية-لساحل-سليمصور

ناقشت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمود حسين، خلال اجتماعها اليوم طلبا الإحاطة المقدم من النائبة نشوى رائف: –

دوت الخليج الاول: إعادة تأهيل وتجديد مركز تدريب الكشافة البحرية لساحل سليم. الثاني: إحلال وتجديد المبنى الإداري لكل من مركز شباب العتمانية ومركز شباب العقال البحري. «شباب النواب» تناقش ملف تجديد مركز تدريب الكشافة البحرية لساحل سليم..صور كما ناقشت اللجنة خلال اجتماعها طلب الإحاطة المقدم من النائبة منى عمر، بشأن عدم إغلاق مطبخ نادي الكشافة البحرية بالحجاري بمحافظة الإسكندرية لعدم مراعاة الاشتراطات الصحية. وأيضا ناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب طارق السيد محمود، بشأن أسباب توقف المشروع القومي لتطوير الرياضة المدرسية واكتشاف المواهب.

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