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القاهرة في الاثنين 20 يونيو 2022 06:53 مساءً - محمد السيد - /705752/أبو-هشيمة-آمين-سياسات-الحزب-الوطنى-المنحل-شخصية-إقتصادية-من-الطراز-الأول--ولم-أتعرف-عليه-إلا-من-عام-ونصف-فيديو

كشف رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، عضو مجلس الشيوخ، عن أنه خرج من عائلة ليس لها أي علاقة بالاقتصاد أو ريادة الأعمال، وبدأ من الصفر في عام 1998، موضحا أنه بدأ حياته متدربًا في أحد البنوك في سن السابعة عشر عاما، ومن ثم اختار أن يصبح رجل أعمال، وبدأ رحلته من خلال تجارة الحديد، ومن ثم الصناعة، موضحا أن حياته مقسمة إلى درجات وكل واحدة تنقله إلى ما بعدها.

دوت الخليج وأضاف "أبو هشيمة"، خلال حواره مع برنامج "تفاعلكم" المذاع عبر فضائية "العربية"، وينقلها دوت الخليج، أن المغامرة هي سر نجاحه، ودائما يغامر في حياته، وأول مغامرة بدأ بها حينما قرر أن يترك البنك الذي يتدرب فيه من أجل التجارة، والدخول في مجال صعب مثل تجارة الحديد، ومن ثم التحول من التجارة إلى الاستثمار في مجال الصناعة وهي التي تعد مغامرة أكبر خصوصا في ظل مرور مصر بثورتين عام 2011 و 2013. أبو هشيمة: مصر تمرض ولكن لا تموت وتابع: "أنا دايما عندي إيمان كبير على بلدي، ودايما براهن على بلدي في كل حاجة، وبكسب الرهانات في الأخر، مصر قد تمرض ولكن لا تموت أبدا، وتتعافى بسرعة دائما". وأردف: "أنا شخص مختلف، وركزت على أن يكون لدي حصص في بعض المصانع ومن ثم استطعت عمل الكيان الخاص بي، الصعود والنجاح يحتاج لمبادئ والتزام، والإيمان بالفشل قبل النجاح، أنا فشلت كتير قبل ما انجح ويجب أن يكون العلاقة قوية مع الله، وأن تكون سمعتك طيبة وليس علاقاتك قوية، السمعة هي من تصنع الاسم،ضحيت بالكثير من أجل الحفاظ على السمعة". أحمد أبو هشيمة: منظومة أحمد عز لم تتأثر نهائيا بعد سجنه وعن أنه استفاد من سجن رجل الأعمال الشهير أحمد عز، عقب قائلا إنه لم يتعرف على أحمد عز إلا منذ عام ونصف، وهو شخصية اقتصادية صناعية من الطراز الأول، موضحا أن شركاته لم تتأثر من الظروف التي تعرض لها، خاصة أنه كان لديه نظام مؤسسي نجح في استمرارية عمله بدون أي تأثير، وهو ما جعل المنظومة تستمر في نجاحها.

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