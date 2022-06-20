انت الان تتابع خبر جدول امتحانات الثانوية العامة 2022 .. تنتهي 21 يوليو والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - خلال الساعات الماضية، يبحث الكثير من الطلاب وأولياء الأمور، عن جدول امتحانات الثانوية العامة 2022، والتي بدأت من اليوم الاثنين 20 يونيو بالمواد غير المضافة للمجموع، ورقيا والتي تكون بنظام البابل شيت، فيما تبدأ المواد الأساسية يوم الأحد المقبل الموافق 26 يونيو الحالي.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2022 النهائي:

اليوم الاثنين 20 يونيو امتحان مادة التربية الدينية والتربية الوطنية.

يوم غدا الثلاثاء 21 يونيو امتحان مادة الاقتصاد والإحصاء

يوم الأحد 26 يونيو امتحان مادة اللغة العربية.

يوم الثلاثاء 28 يونيو امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية.

الأحد 3 يوليو امتحان مادة الكيمياء لشعبة العلوم والرياضيات ومادة الجغرافيا للشعبة الأدبية.

– يوم الثلاثاء 5 يوليو امتحان مادة الرياضيات التطبيقية لشعبة رياضة.

يوم الخميس 7 يوليو امتحان اللغة الأجنبية الأولى للشعبتين.

يوم الخميس 14 يوليو امتحان مادة الفيزياء للعلوم والرياضيات والتاريخ للشعبة الأدبية.

الأحد 17 يوليو امتحان مادة الجيولوجيا والعلوم البيئة والرياضيات البحتة التفاضل والتكامل وعلم النفس والاجتماع.

يوم الثلاثاء 19 يوليو امتحان مادة الرياضيات البحتة جبر وهندسة فراغية.

الخميس 21 يوليو امتحان مادة الأحياء لشعبة علوم والرياضيات التطبيقية والفلسفة والمنطق.