انت الان تتابع خبر الصحة تكشف اشتراطات قبل أداء مناسك الحج .. اعملوا حسابكم كويس والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - نشرت وزارة الصحة والسكان، بيان وكشفت من خلاله عن اشتراطات قبل أداء مناسك الحج، تزامنا مع قرب بدء أول أيام شهر ذي الحجة لعام 1443 هجريا، وتكون تلك الاشتراطات الصحية المطلوبة من كل حاج على النحو التالي:

اشتراطات قبل أداء مناسك الحج:

شهادة Code QR تفيد الحصول على التطعيم المضاد لفيروس كورونا والجرعة التنشيطية.

إجراء تحليل الـ PCR عبر المعامل المركزية لوزارة الصحة والسكان ويؤكد سلبية اختبار كورونا قبل موعد السفر 72 ساعة.

استخراج شهادة طبية تفيد الخلو من الأمراض، من مستشفيات وزارة الصحة.

شهادة التطعيمات ضد الالتهاب السحائي وشلل الأطفال.

وفي سياق أخر فقد أوضحت الوزارة انه يجب الاهتمام بالصحة وتقوية المناعة، للحماية من خطر الإصابة بالأمراض خلال أداء مناسك الحج، حيث يجب غسل الخضروات والفاكهة جيدا.