انت الان تتابع خبر تعرفوا من هو الشيخ محمد صديق المنشاوي .. اليوم ذكرى وفاته والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - اليوم 20 يونيو 2022، ذكرى وفاة الشيخ محمد صديق المنشاوي، والذي تم تلقبيه بلقب صاحب الصوت الباكي وسنتعرف في هذا التقرير عن أهم المعلومات عنه.

أهم المعلومات عن الشيخ محمد صديق المنشاوي:

هو من مواليد قرية البواريك التابعة لمدينة المنشاة بمحافظة سوهاج، ويعتبر من أشهر قراء القرآن الكريم، وقدم تسجيلين كاملين للقرآن الكريم مرتلين ومجودين، وله تلاوات نادرة منها آيات من سورة البقرة من تسجيلات التلفزيون المصري.

كما بلغت تسجيلات الشيخ المنشاوي أكثر من 150 تسجيل بالإذاعة المصرية، والإذاعات الأخرى، منها المصحف المرتل كاملا برواية حفص عن عاصم، وأيضا المصحف المعلم وبعض الابتهالات النادرة الأخرى.

واشتهر الشيخ محمد صديق المنشاوي بجمال صوته، حيث قال عنه الشيخ محمد متولي الشعراوي، انه من أراد أن يستمع إلى خشوع القرآن فليستمع لصوت المنشاوي، كما إنه سافر إلى العديد من البلدان، وتلا القرآن الكريم بالمسجد الأقصى.

وأيضا سافر إلى مساجد الكويت وسوريا وليبيا وباكستان وغيرها، بدعوات من رؤساء الدول، وتم حصوله على لقب مقرئ الجمهورية العربية المتحدة، وحصل على وسام الاستحقاق من الطبقة الثانية من دولة سوريا.