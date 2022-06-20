الوطنية للصحافة.. الأربعاء القادم صرف مكافأة نهاية الخدمة للزملاء المحالين للمعاش حتى ٩ أكتوبر ٢٠٢١

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 20 يونيو 2022 06:33 مساءً - أعلن عبد الصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، أنه سيتم صرف مكافأة نهاية الخدمة للزملاء المحالين للمعاش بالمؤسسات الصحفية القومية، حتي يوم ٩ أكتوبر ٢٠٢١، وذلك يوم الأربعاء القادم الموافق ٢٢ يونيو ٢٠٢٢، وأنه سيتم تحويل المكافأة للزملاء على حساباتهم البريدية أو البنكية.

وتقوم الهيئة الوطنية للصحافة، باتخاذ كل ما يلزم من إجراءات، لتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لصرف باقى المستحقات المتأخرة، للزملاء المحالين للمعاش، حرصاً منها علي حقوقهم ومصالحهم.