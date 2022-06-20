”الصحة” تعلن خطة التأمين الطبي لامتحانات الثانوية العامة

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 20 يونيو 2022 06:32 مساءً - - الصحة: تقديم الخدمات الطبية والإسعافية لـ15 مواطنا داخل اللجان في أول أيام امتحانات الثانوية العامة

- الصحة: الدفع بـ1750 سيارة إسعاف للتمركز في محيط المدارس ومقرات امتحانات الثانوية العامة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، خطة التأمين الطبي لامتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2022/2021، والتي بدأت اليوم 20 يونيو، وذلك في إطار العمل على توفير مناخ صحي لجميع الطلاب والمراقبين والقائمين على الامتحانات.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الخطة تتضمن الدفع ب1750 سيارة إسعاف مجهزة، بينهم 832 سيارة متمركزة بجوار اللجان و918 سيارة في محيط اللجان الامتحانية، مع المتابعة الميدانية من خلال ممثلين عن كافة قطاعات ومديريات الوزارة، لضمان التعامل الفوري مع أي طوارئ أو بلاغات بكافة محافظات الجمهورية.

وأكد «عبدالغفار» أن خطة الوزارة تهدف إلى الحد من فرص انتقال أي أمراض معدية بين الطلاب، والمراقبين وكل من يشارك في الامتحانات، وذلك بإتباع خطة شارك في إعدادها جميع قطاعات ومديريات الوزارة؛ لضمان التأمين الطبي، للطلاب والمراقبين والمشرفين على اللجان، والزائرات الصحيات والعاملين داخل المدارس واللجان الامتحانية.

وقال الدكتور حسام، إنه حال رصد حالات مرضية بين الطلاب، يتم التحويل لأقرب مستشفى لتشخيص الحالة، ووصف العلاج اللازم، مع حصر جميع حالات الإصابات والجروح أو الأمراض خلال اليوم الامتحاني.

وأشار «عبدالغفار» إلى تقديم الخدمات الطبية والإسعافية ل15 مواطنا داخل اللجان في أول أيام امتحانات الثانوية العامة، موضحا أن معظم الحالات تراوحت ما بين المعاناة من هبوط ونزلات معوية، وضيق في التنفس، ومغص معوي وكلوي، وتشتجات عصبية، وارتفاع في ضغط الدم، وجميعهم تلقوا الخدمات اللازمة سواء في أماكن تواجدهم، أو في المستشفيات المحيطة باللجان.