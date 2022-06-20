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القاهرة في الاثنين 20 يونيو 2022 05:47 مساءً - محمد السيد - /705751/الحكومه-تستجيب-للنائبة-سحر-صدقي-بتوصيل-الصرف-الصحي-والغاز-بقري-ابوتشت-بقنا

ناقشت لجنة الإسكان بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم، برئاسة النائب عماد سعد حمودة، من طلب الإحاطة، المقدم من النائبه سحر صدقي خليفة ، بشـــأن عدم توصيل خدمة الصرف الصحي والغاز الطبيعي ببعض المناطق بمركزي أبو تشت وفرشوط – بمحافظة قنا.

دوت الخليج

الحكومه تستجيب للنائبة سحر صدقي بتوصيل الصرف الصحي والغاز بقري ابوتشت بقنا

وعلق حازم عمر، نائب محافظ قنا، قائلا: "المتفق عليه مؤخرا، البدء بالقرى الأساسية ثم بعد ذلك البدء بالتوابع".

وطالب النائب عماد سعد حمودة، رئيس اللجنة، معرفة أسباب عدم التوصيل لمخاطبة الجهة صاحبة الاختصاص لاتخاذ اللازم فى هذا الشأن، مطالبا إرسال مذكرة تتضمن كافة التفاصيل فيما يخص التوابع بالقرى سالفة الذكر.

واستنكرت النائبة سحر صدقى، عدم توصيل خدمة الغاز الطبيعى لبعض الشوارع على الرغم من انتهاء توصيل المرافق الخاصة بالصرف الصحى.

واكدت سحر صدقي بان هناك عدد من العزب والقري والتوابع لم يشملها ولم يدخلها الغاز او الصرف الصحي بالرغم من شمول مركز ابوتشت ضمن حياة كريمة .

وطالبت صدقي الحكومه بتوصيل الخدمات الي شارع الزرايب والحميات وعزبه جيلاني وزرايب القاره ،وضرروة الحصول علي الموافقه من القري المتبقيه .

وعلق المهندس محمد السيد مدير مشروعات الصعيد للغاز الطبيعى، قائلا:" جميع القرى التى تم الانتهاء من خدمة الصرف الصحى تتمتع بخدمات الغاز الطبيعى، مطالبا من النائبة تقديم اسماء الشوارع غير المتمتعة بخدمة الغاز الطبيعى لاتخاذ اللازم بشأنه".