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القاهرة في الاثنين 20 يونيو 2022 05:47 مساءً - محمد السيد - /705750/أمينة-تعلن-إصابتها-بتمزق-في-الأربطة-ليه-الغل-والحقد-الغير-مبرر-ده

أعلنت المطربة أمينة عن إصابتها بتمزق في الأربطة وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، وعبرت عن غضبها من التعليقات التي هاجمتها.

دوت الخليج يرصد لكم تعليق أمينة على ردود الفعل التي لاقتها بعد إعلانها الإصابة بتمزق في الأربطة

وكتبت أمينة: جماعة الناس اللي مفكرة أن العيشة وردي وياما هنا ياما هناك، إحنا برضو بني آدمين وبنتعب وبيحصل انتكاسات زي أي حد، ودي حاجة حصلت غصب عني ورغم أني كنت بتحامل على نفسي عشان خاطر فيه ناس جايه عشان تشوفني مارضتش أمشي ونتيجة تحملي علي رجلي جالي تمزق في الأربطة.

وتابعت قائلة: كل ده مش مهم قد ما مهم أوى أني لقيت ناس كتير الحمد لله بتبعت تسأل عليا وتطمن عليا، وناس تانية بتشتم فيا وشمتانه فيا وبتقول أحسن ما تقطع، أحسن دي بتترقص، أحسن دي مش عارف أيه؟! ليه كل ده؟! ليه الغل والحقد ده؟ ليه الكره غير المبرر ده؟!

واختتمت كلامها قائلة: جماعة إحنا أبسط من كده بكتير وأي شو إعلامي بيظهر قدامكم اوعوا تتخدعوا فيه أنا أمينة أختكم وبنتكم ومكنتش متوقعة ألقى فيه ناس كتيرة كده جواها غل وحقد من ناحيتي، ربنا يهديكم ويبعد عننا النفوس المريضة دي يا رب.

رد أمينة على منتقدي سقوطها على المسرح

وسبق وأن ردت المطربة أمينة على منتقدي سقوطها على المسرح معربة عن استيائها من رد فعل الجمهور عقب سقوطها على خشبة المسرح في أثناء أحيائها إحدى حفلاتها خلال الأيام الماضية.

نشرت أمينة فيديو عبر حسابها الشخصي بموقع تيك توك، قالت فيه: "سقطت على المسرح كالعادة بتحامل على نفسي وبقوم وأكمل شغلي، وكانت النتيجة إصابتي بتمزق في الأربطة؛ بسبب التحامل على الركبة، وراضية تماما وهو أمر لا يحزنني على الإطلاق"

وتابعت أمينة: ما أصابني بصدمة، تعليقات البعض على فيديو سقوطي من على خشبة المسرح، ومنها، أحسن، الأرض تبلعها، ما هي أصلها بترقص، وهو بالتأكيد قلة أدب وقلة ذوق، بلادة، عدم تحمل مسؤولية الآخرين، وهو ما تربت عليه، أن تشعر بمن حولها، ونشعر بغيرنا.

وأضافت المطربة أمينة: أنا بشوف نفسي من الشخصيات التي لا يمكن أن تتعرض لهجوم من الجماهير، انصدمت، محتاجين يتربوا من جديد، بتعلمونا العفة والدين والشرف ومحدش عالم بيكم إلا ربنا، بعضكم مش كلكم.