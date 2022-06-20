انت الان تتابع تفاصيل خبر هل يكون رئيس شباب ورياضة الشيوخ ضمن المرشحين لحكومة مدبولى فى التعديل الوزارى ؟..أبو هشيمة يرد «فيديو» حصرياً على موقعنا

القاهرة في الاثنين 20 يونيو 2022 05:47 مساءً - محمد السيد - /705749/هل-يكون-رئيس-شباب-ورياضة-الشيوخ-ضمن-المرشحين-لحكومة-مدبولى-فى-التعديل-الوزارى-أبو-هشيمة-يرد-فيديو

كشف رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، عضو مجلس الشيوخ، عن أنه كان ينوي عدم الدخول في مجال السياسة، ألا أن هناك عدد من التغييرات بعد دخوله ريادة الأعمال في العديد من المجالات المختلفة، مثل الحديد والأسمنت والإعلام والتفاعل مع الشباب من خلال عدة مبادرات، وكل هذه الأمور جعلته لديه خبرة واضحة وقوية يريد نقلها للجانب التشريعي.

دوت الخليج

وأضاف "أبو هشيمة"، خلال حوار مع برنامج "تفاعلكم" المذاع عبر فضائية "العربية"، وينقلها دوت الخليج، أن مصر دولة قانون، ولذلك فضل الدخول في عالم السياسة من خلال الترشح لمجلس الشيوخ نيابة عن حزب الشعب الجمهوري، وأصبح عضوًا في مجلس الشيوخ.

وأوضح أنه تشرف بأنه وكيل لجنة الصناعة في العام الأول، وهذا العام رئيس لجنة الشباب والرياضة، مؤكدا أن الصناعة أمر هام جدا لأن التنمية كلها قائمة على الصناعة، واستطاع نقل خبراته من خلال المنصب، والذي جعله يقول وجهة نظره في الكثير من المشاكل وفقا لمصالحه، مضيفا أن كل قرار اقتصادي في جوهره هو قرار سياسي.

أحمد أبو هشيمة: الشباب كنز مصر الحقيقي

وتابع أن الشباب كنز مصر الحقيقي، وهو يعمل حاليا على تطوير الرياضة، "كل ما كان عندنا شعب رياضي كل ما كان صحته أحسن، وإنتاجه أحسن، الرياضة جزء مهم جدا، ومفيش حاجة سهلة بس بنحاول ونجتهد، ونشرع القوانين عشان نساعد الشباب ونشجع الناس على ممارسة الرياضة".

وأشار إلى أن الخبرات التي اكتسبها في السنوات الماضية تجعله يفصل ما بين أنه عضو في مجلس الشيوخ ورجل أعمال.

وعن طموحاته الفترة المقبلة عقب قائلا إنه لديه نفس طموح مصر، حيث يطمح في أن تصبح مصر جمهورية جديدة مثلما قال الرئيس السيسي بحياة كريمة لكل إنسان مصري، مع مجالات الصحة والتعليم والمواصلات المميزة، والعمل على تقليل الاستيراد وزيادة التصدير، وأن تصبح مصر دولة منتجة وليست مستهلكة، وجمهورية جديدة بها تنمية حقيقية وديموقراطية

وواصل أن الرئيس السيسي لديها كلمة مميزة "أنا نفسي أغني الناس"، متوسط دخل الإنسان المصري إذا زاد الأعباء ستقل وسيشعر بالراحة أكثر، والجمهورية الجديدة تهدف لرفع متوسط دخل الإنسان المصري.

وعن إمكانية توليه وزارة معينة إذا عرضت عليه عقب قائلا: "لكل حدث حديث مش حابب اتكلم على حاجة محصلتش لسه".