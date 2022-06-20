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القاهرة في الاثنين 20 يونيو 2022 05:47 مساءً - محمد السيد - /705748/أوكرانيا-فقدنا-السيطرة-على-بلدة-مجاورة-لسيفيرودونيتسك

أعلنت السلطات الأوكرانية، يوم الأثنين، عن فقدانها السيطرة على بلدة ميتولكينو وهي مجاورة لمدينة سيفيرودونيتسك التي تقع فى أقليم دونباس.

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فقدان السيطرة على مدينة أوكرانية أخري

وذكر حاكم منطقة لوجانسك، سيرغى غايداي خلال بيان له نشر على شبكات التواصل الأجتماعي :" للأسف لم نستطيع السيطرة على بلدة ميتولكينو" ويعتبر استيلاء القوات الروسية على بلدة ميتولكينو والتي يبلغ عدد سكانها قبل العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا ألف نسمة هو أحدث تقدم حققته القوات الروسية فى محيط سيفيرودونيتسك حيث يواجه القوات الروسية منذ الغزو مقاومة أوكرانية قوية.

كما أشار حاكم منطقة لوجانسك إلى أن مصنع آزوت الكيميائي الواقع فى مدينة سيفيرودونيتسك والذي كان فيه ما يقرب من مائة مدني تعرض للقصف بشكل مستمر من قبل القوات الروسية.

وفى سياق متصل أكد رئيس بلدية سيفيرودونيتسك أولكسندر ستريوك للتلفزيون الأوكراني، بأن القوات الروسية تسيطر علي معظم أحياء السكنية فى المدنية وأضاف :" إذا تحدثنا عن مجمل المدينة فأن أكثر من ثلثها لا يزال تحت سيطرة القوات الروسية حيث يسيطر الروس على باقى الأحياء". مضيفا بأن هناك حرب شوارع طوال 24 ساعة لافتا إلى أن القوات الأوكرانية تتعرض للقصف بانتظام.

ويذكر انه من الصعب إجلاء المدنيين من سيفيرودونيتسك وذلك بسبب تدمير آخر جسر يربط بين مدينة سيفيرودونيتسك بمدينة ليسيتشانسك المجاورة.