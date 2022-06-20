انت الان تتابع تفاصيل خبر بعد أزمتها الصحية.. طليقة ماجد المصري منى إش إش تخضع لعملية جراحية حصرياً على موقعنا

القاهرة في الاثنين 20 يونيو 2022 05:47 مساءً - محمد السيد - /705741/بعد-أزمتها-الصحية-طليقة-ماجد-المصري-منى-إش-إش-تخضع-لعملية-جراحية

كشف المحلن حسن إش إش والد طليقة الفنان ماجد مصري، منى عباس الشهيرة بـ منى إش إش عن خضوعها لعملية جراحية بعد تعرضها لأزمة صحية خلال الساعات الماضية.

دوت الخليج يرصد لكم خضوع منى إش إش طليقة ماجد المصري لعملية جراحية

عملية منى إش إش

وكتب حسن إش إش عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك: منى توأمي في العمليات الآن.. أسألكم بالدعاء لها ولكل مريض.. عفا الله عنا وعنكم.. لا إله إلا الله.

وجدير بالذكر، أن روى الفنان ماجد المصري كواليس مشاركته في مسلسل توبة للفنان عمرو سعد وأصعب مشهد واجهه خلال العمل وما حدث أثناء مشهد قتل شخصية سيد الأجنبي التي كان يؤديها.

ماجد المصري مسلسل توبة

وأحدث مشهد قتل سيد الأجنبي على يد توبة وهو الفنان عمرو سعد، ضجة كبيرة وتفاعل معه الكثيرين من الجمهور ومشاهدين العمل بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وظهر توبة يطلق الرصاص على ماجد المصري ووضعه في خزنة ثم ألقاه في البحر، وتحدث عن هذا المشهد من خلال مقطع فيديو مباشر عبر تطبيق الفيديوهات الشهير تيك توك.

وقال الفنان ماجد المصري: “الموضوع صعب جدا.. ربنا ما يكتبه على حد وأنا في الخزنة والمايه بتتملي حسيت أني بموت بجد.. فكرة الموت ببطء هو أفضل انتقام من توبة لـ سيد الأجنبي”.

وتابع قائلًا: “إذا كنت مكانه سأقوم بنفس الشيء”، ويشار أنه في ذلك المشهد الذي عرض خلال الحلقة 18 من مسلسل توبة عبر شاشة قناة mbc مصر الفضائية، ظهر عمرو سعد يذهب إلى سيد الأجنبي ويقتل كل رجاله، ويطلق الرصاص عليه ليشل حركته، ويعرض العمل يوميًا طوال شهر رمضان في تمام الساعة السابعة مساءً ويعاد الساعة الثالثة صباحًا.

ويشار أن أحداث مسلسل توبة تدور حول عمرو سعد الذي يهرب من ماضيه في القاهرة ويسافر إلي بورسعيد ليبدأ حياة جديدة ولكن تنقلب الأحداث رأسًا على عقب بمجرد خروج أخيه من السجن والوصول إليه، ويشارك عمرو سعد في بطولة العمل كلا من صبا مبارك، أسماء أبو اليزيد، انتصار، وحسن أبو الروس، ورحاب الجمل، ودياب، ماجد المصري، وغيرهم من النجوم والمسلسل تأليف ورشة كتابة ملوك والإخراج لـ أحمد صالح.