انت الان تتابع تفاصيل خبر روسيا: القوات الأوكرانية تستهدف منشآت نفطية فى القرم حصرياً على موقعنا

القاهرة في الاثنين 20 يونيو 2022 05:47 مساءً - محمد السيد - /705740/روسيا-القوات-الأوكرانية-تستهدف-منشآت-نفطية-فى-القرم

صرحت الحكومة الروسية، يوم الأثنين، بقيام القوات الأوكرانية باستهداف منشآت نفطية فى شبه جزيرة القرم والتي ضمتها روسيا إلى أراضيها عام 2014.

دوت الخليج

وقالت السلطات الروسية أن استهداف القوات الأوكرانية لمنشآت النفط أسفر عن إصابة 3 أشخاص .

وفى سياق متصل ذكر حاكم شبه جزيرة القرم سيرغى أكسيونوف عبر منصة تلغرام :" فى هذا الصباح قامت القوات الأوكرانية بالهجوم على المنصات النفطية لشركة "تشيرنومورنيفت" غاز، وأنا على تواصل مع زملائنا فى وزارة الدفاع وجهاز اف اس بي (الاستخبارات الروسية) ونعمل على انقاذ الأشخاص".

وأشار أكسيونوف أنه تم انقاذ 5 أشخاص من 12 بينهم 3 جرحي فى حين عمليات البحث عن الآخرين لا تزال مستمرة ويشارك فى عمليات الأنقاذ سفن دورية ووسائل جوية.

أول ضربة لمنشآة نفط فى القرم منذ الغزو

ويذكر أن هذه تعتبر الضربة الأولى التي تتم ضد منشآت نفطية فى شبه جزيرة القرم منذ بدأ العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا.

ومن الجدير بالذكر فقد أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي فى وقت سابق بأنه من المتوقع أن تقوم القوات الروسية بالتصعيد من ضرباتها هذا الأسبوع تزامنا مع اجتماع قادة الاتحاد الأوروبي لنقاش حول ما إذا كانوا سيدعمون أوكرانيا من أجل الانضمام إلى الاتحاد.

وكانت أوكرانيا قد تقدمت بطلب للأنضمام إلى الاتحاد الأوروبي بعد أربعة أيام من بدأ القوات الروسية حملتها العسكرية فى الأراضي الأوكرانية وسيبحث قادة الاتحاد خلال القمة التي ستعقد يومي الخميس والجمعة الطلب الأوكراني على الرغم من ابداء بعض دول الاتحاد مخاوفهم من انضمام أوكرانيا للتكتل الأوروبي.