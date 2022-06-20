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القاهرة في الاثنين 20 يونيو 2022 05:47 مساءً - محمد السيد - /705739/رئيس-طاقة-النواب--مصر-تتخذ-العديد-من-الإجراءات-والتشريعات-من-أجل-البعد-البيئي

أكد النائب حسام عوض الله، رئيس لجنة الطاقة والبيئة، بمجلس النواب أهمية البعد البيئي في القضاء على القمامة والمخلفات خاصة ان مصر تتخذ العديد من الإجراءات والتشريعات من أجل البعد البيئي في ظل اهتمام القيادة السياسية وتوجه الدول لعمل مشروعات بيئية جديدة في ظل المساهمات المصرية في مكافحة آثار التغيرات المناخية والتوجه لتدوير المخلفات الصلبة وفق القانون الجديد وليس الحرق الذي يسبب انبعاثات ضارة بالبيئة.

دوت الخليج رئيس لجنة الطاقة يؤكد: مصر تتخذ العديد من الإجراءات والتشريعات من أجل البعد البيئي وأضاف عوض الله خلال اجتماع اللجنة اليوم لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة حول تراكم القمامة والمخلفات أن هناك منظومة جديدة لادارة المخلفات الصلبة وفق القانون الجديد . وناقشت اللجنة برئاسة عوض الله ومشاركة رشا رمضان ومحمد الجبلاوي وكيلس اللجنة عدد من طلبات الاحاطة حول تقاعس وزارة البيئة وبعض المحافظات وجهاز إدارة المخلفات مما ادى الى تراكم القمامة بهذه المناطق وناقشت لجنة الطاقة اليوم طلب الإحاطة المقدمة من النائب خالد بدوي، بشأن محطة النقطة الوسيطة لتجميع القمامة بعزبة التل في كفور نجم الابراهيمية بمحافظة الشرقية . وقال خالد بدوي إنه منذ تقدم بطلب الإحاطة لا يوجد اي تحرك متسائلا كيف ستنهض مصر دون تخطيط . وتابع خالد ان مركز الإبراهيمية الموجود به كفور نجم يتوسط ٥ مراكز اخرى يتم استخراج ١٠٠ طن قمامة يوميا وكل مركز من المراكز الاخرى ينتج عنه ٦٠ طن قمامة ومع ذلك لا يوجد مصنع لتدوير القمامة في المنطقة وأكد خالد بدوي ان المنطقة نموذجية لانشاء مصنع لتدوير القمامة متسائلا لماذا لا يتم الانشاء خاصة ان نقل القمامة يكلف الكثير من الأموال كما ناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب ياسر منير، بشأن تقاعس وزارة البيئة عن أداء دورها حيال مبادرة إدارة المخلفات الصلبة وذلك بعدم الانتهاء من إنشاء مصنع تدوير للقمامة بمدينة كفر الشيخ بمحافظة كفر الشيخ رغم صدور قرار تخصيص له رقم (1096 ) لسنة 2020 ،مما أدى إلى تراكم القمامة بالمدينة والمدن المجاورة لها مما تسبب في خطر كبير على صحة المواطنين. واكد النائب ان هناك ٢٥ ألف طن تراكمات بكفر الشيخ و٢٥ ألف طن بمدينة قلين يتم ازالتها وارسالها لمصنع تدوير المخلفات بمطوبس لعدم وجود مصنع بكفر الشيخ وطالب بضرورة ازالة التركمات الكبيرة للقمامة والمخلفات التي تكونت لعدم إنشاء مصنع التدوير وطالبت النائبة رشا رمضان وكيل اللجنة بشأن مشكلة قمامة كفر الشيخ. وقالت رشا رمضان، أنه ليس من المعقول أن كل هولاء الموظفين موجودين ولا نستطيع أن نصل لحل لازمة المعدات المحتجزة فى الجمارك، وتوقف تشغيل مصنع تدوير القمامة بمحافظة كفر الشيخ بسبب هذا التعطيل، الذى استمر لسنتين حتى الآن. وطالبت وكيلة اللجنة من وزارة البيئة التحرك والتواصل مع الوزارات المختلفة لانهاء المشكلة لأن الأمر برمته مسؤولية وزارة البيئة ، واوصى رئيس اللجنة النائب حسام عوض الله بضرورة التوصل لحل من خلال وزارة البيئة خلال الأسبوعين القادمين مطالبا سكرتيرة محافظ كفر الشيخ أن تتحمل المحافظة التكلفة للإفراج عن المعدات حتى يتم الرد من وزارة المالية، وقالت سكرتيرة محافظ كفر الشيخ أنها سوف تعرض الأمر على المحافظ. واستعرضت اللجنة عدد آخر من طلبات الاحاطة حول مشاكل القمامة والمخلفات منها طلب الاحاطة المقدم من النائب السيد المنوفي، بشأن التلوث البيئي الناتج عن شركة السكر والصناعات التكاملية بنجع حمادي بمحافظة قنا ومخالفتها لشروط الصناعة والتخلص من القمامة والمخلفات

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