نائب وزير التعليم يكشف لـ"دوت الخليج" موقف الطلاب الغشاشين بامتحانان الثانوية

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القاهرة في الاثنين 20 يونيو 2022 05:47 مساءً - محمد السيد - /705738/نائب-وزير-التعليم-يكشف-لـتحيا-مصر-موقف-الطلاب-الغشاشين-بامتحانان-الثانوية

كشف الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن موقف الطلاب الذين تم ضبطهم بالغش في اليوم الأول لامتحانات الثانوية العامة 2022.

دوت الخليج

وأدى صباح اليوم، طلاب الصف الثالث الثانوي، الامتحان في مادتي التربية الدينية والتربية القومية (مواد لا تضاف إلى المجموع)، وتمكنت جروبات الغش، من تصوير أجزاء من الأسئلة ونشرها على السوشيال ميديا، وتبادل الطلاب، الإجابة للأسئلة في ذات الجروب.

وتعقد امتحانات المواد الدراسية غير المضافة للمجموع، بنظام البابل شيت وأسئلة الاختيار من متعدد داخل لجان مؤمنة ومراقبة بالمدارس، وذلك على مدار يومي الاثنين 20 يونيو والثلاثاء 21 يونيو 2022.

بينما تبدأ الامتحانات فى المواد الأساسية والتي تضاف إلى المجموع، الأحد 26 يونيو وتنتهي الخميس 21 يوليو المقبل، حيث تعقد ورقيا بنظام البابل شيت داخل لجان مؤمنة ومراقبة.

موقف الغشاشين من اسنكمال الامتحانات

وقال نائب وزير التربية والتعليم الفني، في تصريحات خاصة لـ"دوت الخليج"، إنه تم نحرير محضر غش للطلاب المتورطين، مؤكدا أنه سيتم التحقيق في ما نسب إليهم، واتخاذ الاجراءات اللازمة.

وأضاف الدكتور رضا حجازي، إن الطلاب سيستكملون الامتحانات لحين الانتهاء من التحقيقات والتي تتم بمعرفة الشئون القانونية بوزارة التربية والتعليم، وتوضيح موقفهم.

انطلقت صباح اليوم امتحانات الدور الأول من شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2021/2022، أمام (2089) لجنة امتحانية على مستوى الجمهورية، حيث أدى طلاب الثانوية العامة بشعبتيها العلمية والأدبية بإجمالي عدد 708 ألف و478 طالب/ طالبة الامتحان خلال الفترة الأولى في مادة التربية الدينية وفي الفترة الثانية أدي الطلاب الامتحان في مادة التربية الوطنية.

وقد حرص الدكتور رضا حجازى نائب الوزير لشئون المعلمين ونائب رئيس عام الامتحان قبل بدء الامتحان على التواصل مع جميع مديري المديريات التعليمية المتواجدين بغرف العمليات المحلية، واطمأن على تواجد ممثلي وزارة الداخلية؛ لتأمين مقار لجان السير بجميع المحافظات.

وقال الدكتور رضا حجازي، إن جميع مراحل العمل بامتحانات الثانوية العامة مؤمنه بالكامل بدءًا من طباعة الأسئلة، ومرورًا بنقلها إلى مراكز توزيع الأسئلة ثم لجان سير الامتحان، ولجان النظام والمراقبة.

وقد سارت أجواء الامتحان خلال اليوم الأول بشكل جيد ومنضبط ودون حدوث أية مشكلات من شأنها تعكير صفو العملية الامتحانية.

ضبط حالات غش

وقامت غرفة العمليات المركزية بمتابعة سير الامتحان بجميع المحافظات، وتلقت عدة ملاحظات، حيث تمكن أعضاء فريق مكافحة الغش الإلكتروني بغرفة العمليات المركزية من رصد عدد (4) حالات غش بمحافظات (الغربية والشرقية وقنا وسوهاج)، كما رصدت غرفة العمليات المحلية بمحافظتى (الإسكندرية وكفر الشيخ) حالتين غش في امتحان مادة التربية الدينية، باستخدام أجهزة الهواتف المحمولة، ونشر أحد أجزاء الأسئلة عبر الإنترنت وقد تم التحفظ على الهواتف المستخدمة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطلاب المضبوطين.

كما تم رصد عدد (3) حالات غش بمحافظات (السويس، والشرقية، والقاهرة) في امتحان مادة التربية الوطنية باستخدام أجهزة الهواتف المحمولة، ونشر أحد أجزاء الأسئلة عبر الإنترنت وقد تم التحفظ على أجهزة الهواتف المستخدمة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطلاب المضبوطين، كما تم نقل الطالبة (ب.ك.ر) بإدارة شبراخيت التعليمية بمحافظة البحيرة للمستشفى لعمل الإسعافات اللازمة بسبب حدوث ضيق تنفس لها.

جدير بالذكر أن يوم الثلاثاء الموافق 21 يونيو 2022 سوف يقوم طلاب الثانوية العامة بشعبتيها العلمية، والأدبية بأداء الامتحان في مادتي الاقتصاد والإحصاء بينما يؤدي طلاب الثانوية العامة (المكفوفين) الامتحان في مادة التربية الوطنية.