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القاهرة في الاثنين 20 يونيو 2022 05:47 مساءً - محمد السيد - /705728/قريطم- يطالب-الحكومة- بتوفيرالتقاوي-والأسمدة- للفلاح-المصرى

طالب النائب علاء حمدي قريطم عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بضرورة توفير جميع التقاوي والأسمدة التى يحتاجها الفلاح المصرى وتوزيعها بطريقها عادلة، مع المساعدة على تسويق المحاصيل الزراعية، وذلك الأمر الذي سيعمل على زيادة حركة البيع، مما يحقق لهم هامش ربح جيد.

دوت الخليج

قريطم يطالب الحكومة بتوفيرالتقاوي والأسمدة للفلاح المصرى

وأضاف قريطم قى كلمته بالجلسة العامة للبرلمان اليوم خلال مناقشة تقرير لجنة الزراعة عن قرار رئيس الجمهورية رقم (203) لسنة 2022 بشأن الموافقة على التعديل السادس لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن الأعمال الزراعية للتنمية الريفية وزيادة الدخول (أرضي أن الدولة قدمت خدمات عديدة للفلاح المصري واخري اصطلاح ملايين الافدنة وتوفير اليد العمالة.

وقال قريطم، أن الاتفاقية تهدف لزيادة دخول صغار المزارعين، وإتاحة فرص عمل للقائمين على الأعمال الزراعية، بما يسهم في تحقيق هدف النمو الاقتصادى الخاص "اقتصاد مصري أكثر تنافسية وشمولية من خلال النمو في قطاعات مختارة.

رئيس مجلس النواب يحيل 8 اقتراح برغبة للحكومة

أحال المستشارالدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب،خلال الجلسة العامة صباح اليوم، 8 اقتراح برغبة مقدم من النواب، للحكومة لاتخاذ ما تراة مناسب.

الاقتراح برغبة المقدم من النائب ناصر عثمان، بشأن ترميم محكمة البدارى الجزئية – محافظة أسيوط.

الاقتراح برغبة المقدم من النائب إيهاب عبد العظيم، بشأن إنشاء مكتب الشهر العقارى فى المبنى المخصص لإنشاء محكمة مغاغة بمدينة مغاغة – محافظة المنيا.

الاقتراح برغبة المقدم من النائب عبد الباقى تركيا، بشأن إنشاء محكمة الإبراهيمية الجزئية – محافظة الشرقية.

الاقتراح برغبة المقدم من النائب على أحمد العساس، بشأن بناء ملحق جديد بمحكمة فارسكور على أرض مساحتها (1000م) وتطوير مبنى محكمة فارسكور الابتدائية.

الاقتراح برغبة المقدم من النائب خالد أبو خطيب، بشأن إنشاء محكمة بمدينة النوبارية أبو المطامير – محافظة البحيرة.

الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد طلبه، بشأن إنشاء مجمع محاكم بالقنطرة غرب محافظة الإسماعيلية.

الاقتراح برغبة المقدم من النائب السيد الخضرعلى جوهر، بشأن إنشاء شهر عقارى بمكتب بريد بساط مركز طلخا – محافظة الدقهلية.

الاقتراح برغبة المقدم من النائب أحمد الشناوى، بشأن تطوير حديقة ناصر بأبو تيج – محافظة أسيوط.