مجلس النواب يوافق على منحة لدعم صغار المزارعين

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 20 يونيو 2022 05:26 مساءً - وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة، اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على قرار رئيس الجمهورية رقم 203 لسنة 2022، بشأن الموافقة على التعديل السادس لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية، بشأن الأعمال الزراعية للتنمية الريفية وزيادة الدخول أرضي، الموقع في القاهرة بتاريخ 29/9/2021.

وذكر تقرير البرلماني للجنة المشتركة عن لجنة الزراعة والري، ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية والعلاقات الخارجية، أنه في إطار برامج التعاون الثنائي بين جمهورية مصر العربية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، تم تنفيذ العديد من البرامج التنموية للنهوض بمختلف القطاعات الإنتاجية.

وجاء برنامج الوكالة الأمريكية لدعم التنمية الريفية المصرية في سياق السعي نحو إحداث نهضة تنموية بالقطاع الزراعي؛ لتحسين الإنتاجية الزراعية وتعظيم الاستفادة من الموارد المائية، والحد من الفقر في المجتمعات الريفية، وتنمية المهارات اللازمة لسوق العمل، بموجب اتفاقية منحة المساعدة بشأن الأعمال الزراعية وزيادة الدخول، والصادرة بمقتضى قرار رئيس جمهورية مصر العربية.

وأكدت اللجنة أن الاتفاق يهدف إلى إتاحة تمويل؛ لدعم منحة المساعدة بشأن الأعمال الزراعية للتنمية الريفية بنحو 4،500 مليون دولار أمريكي، كمساهمة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية؛ ليبلغ إجمالي منحة المساعدة بمقتضى الاتفاق المعروض نحو 77،098 مليون دولار أمريكي، وذلك للاستمرار في تحقيق أهداف منحة المساعدة المتمثلة في زيادة دخول صغار الزراع، وإتاحة فرص عمل للقائمين على الأعمال الزراعية بما يسهم في تحقيق هدف النمو الاقتصادي الخاص اقتصاد مصري أكثر تنافسية وشمولية، وذلك من خلال زيادة إنتاجية صغار المزارعين، تقوية الروابط بين صغار المزارعين وقنوات السوق الخاصة بسلاسل القيمة، زيادة الصادرات ومبيعات الإنتاج المحلي من المحاصيل البستانية والمصنعة، تعزيز البيئة المواتية لسلاسل القيمة، وتحسين حالة التغذية للنساء والأطفال.

وأكدت اللجنة أن التعديل السادس لاتفاقية منحة المساعدة المقدمة من الولايات المتحدة الأمريكية بشأن الأعمال الزراعية للتنمية الريفية متوافقًا مع استراتيجية التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، وتأكيدًا على نجاح وجدوى تنفيذ المراحل السابقة للاتفاق في زيادة دخول صغار المزارعين من خلال دمج أصحاب الحيازات الصغيرة في الأسواق العالمية البستانية، والتوسع في استخدام التقنيات الحديثة التي تحقق أقصى استفادة من وحدتي الأرض والمياه، وزيادة تنافسية الإنتاج الزراعي بالمجتمعات المستهدفة في صعيد مصر على المستويين المحلى والدولي.