سامح شكري يبحث مع نظيره الهولندي العلاقات الثنائية والتنسيق بشأن قمة المناخ



حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 20 يونيو 2022 05:26 مساءً - التقى سامح شكري، وزير الخارجية، بنظيره الهولندي فوبكه هوكسترا، لبحث العلاقات الثنائية، وسبل تطوير التعاون بين مصر وهولندا، والتنسيق بشأن استضافة ورئاسة مصر للدورة 27 لمؤتمر الأطراف ‎.COP27

جاء ذلك ‏على هامش الاجتماع الذي عقده شكري، مع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي.

والتقى سامح شكري، وزير الخارجية؛ الرئيس المعين للدورة الـ 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، للتباحث حول قضايا المناخ في ضوء الرئاسة المصرية المقبلة لمؤتمر الأطراف، فضلًا عن التناقش حول القضايا محل الاهتمام المشترك.

وقال السفير أحمد حافظ، المتحدث باسم وزارة الخارجية، إن شكري التقى مع نظيره التشيكي يان ليبافسكي، وبحث معه سُبل دعم العلاقات الثنائية بين البلديّن في شتى المجالات، فضلًا عن مناقشة القضايا محل الاهتمام المشترك.

كان شكري، قد التقى التقى رئيس البنك الأوروبي للاستثمار فيرنر هوير، وذلك في إطار الشراكة الوثيقة بين مصر والبنك، وما تُمثله مصر بكونها الشريك الأكبر للبنك خارج أوروبا.

وصرح متحدث الخارجية، بأن الوزير شكري أعرب خلال اللقاء، عن أهمية مواصلة تعزيز التعاون بين مصر والبنك الأوروبي للاستثمار، والبناء على التعاون الناجح في هذا الشأن، مؤكدًا الأولوية المشتركة لمصر والبنك في التركيز على مشروعات الطاقة والتحول الأخضر، لاسيما في ظل الجهود المصرية للتحول إلى مركز إقليمي للطاقة، والفرص الكبيرة المتاحة في مجالات الطاقة النظيفة وخاصة الهديروجين الأخضر والكهرباء، علاوة على ما يشهده الوقت الراهن من نقلة نوعية في التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي في مجال الطاقة.

وأضاف حافظ، أن الوزير شكري تناول الجهود التي تبذلها مصر في إطار استضافتها ورئاستها للدورة الـ 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27، مشيرًا إلى أهمية تعزيز التمويل المقدم من البنك الأوروبي للاستثمار إلى الدول النامية، في إطار الجهود الدولية لمواجهة التغير المناخي، مع الترحيب بتوسيع الأنشطة، التي يقوم البنك بتمويلها في مصر، في ظل استضافتها ورئاستها للمؤتمر، والتطلع لتعزيز هذا التعاون قدمًا.

ولفت إلى أن اللقاء شهد أيضًا تبادلًا للرؤى حول الأزمة العالمية الحالية للغذاء على ضوء تبعات الأزمة في أوكرانيا، حيث أكد شكري، أهمية تعزيز الدعم المقدم إلى مصر في ظل تلك التحديات، كما تم الاتفاق في نهاية اللقاء، بالحفاظ على وتيرة التعاون بين مصر والبنك، وتعزيزها خلال الفترة المقبلة.