اختتام أعمال عمومية رابطة المجالس الاقتصادية والاجتماعية العربية بالجزائر

ووافقت الجمعية العمومية على تغيير اسم الرابطة ليكون اتحادا للمجالس الاقتصادية والاجتماعية والهيئات المماثلة لها، وانتخاب بوشناق خلادى سيدى محمد رئيسا لمجلس إدارة الاتحاد، فضلا عن نائبا للرئيس من المملكة الأردنية.
وأجريت الانتخابات بالاقتراع السرى المباشر لاختيار خمسة أعضاء للمجلس طبقا للائحة النظام الأساسى، وحصلت مصر ممثلة فى محمد سعفان وزير القوى العاملة، على 100% من أصوات الجمعية العمومية لعضوية مجلس إدارة الاتحاد، فضلا عن دول لبنان، وفلسطين، والمغرب، وموريتانيا.
كما وافقت الجمعية العمومية على تعديل بعض بنود لائحة النظام الأساسى العاجلة، مع إحالة جميع أحكام اللائحة، وأهداف الاتحاد وآليات العمل إلى لجنة الصياغة المشكلة برئاسة مصر، وعضوية دول لبنان، والأردن، والجزائر، وموريتانيا، وإعداد تقرير نهائى للعرض على مجلس الإدارة المقبل، فضلا عن اعتماد تحديد المساهمات المالية للأعضاء بمبلغ خمسة آلاف دولار، واعتماد الخطة التنفيذية للاتحاد للعام 2022-2023.
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