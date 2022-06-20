من شواطئ الجونة.. السفير البريطانى يدعو الإنجليز لزيارة مصر

جدة - نرمين السيد - دعا السفير البريطانى لدى مصر، جاريث بايلى، مواطنى بلاده لزيارة مصر والاستمتاع بشواطئها الساحرة، خصوصًا شاطئ الجونة فى البحر الأحمر الذى كان فى زيارته، مشجعًا البريطانيين على زيارة مصر.





وفى مقطع فيديو نشرته السفارة البريطانية عبر موقعها الإلكترونى، قال السفير جاريث بايلى: "أنا متواجد الآن على شاطئ الجونة فى مصر، وهو شديد الرياح"، مضيفًا: "رسالتى اليوم هى: انظروا إلى الرياح وهى تضرب بقوة، وأحب أن أنوه أن المياه هنا مسطحة للغاية ودافئة، والرياح ثابتة عبر الصيف، وتوجد هنا مجموعة من أحسن مدربى العالم فى رياضة التزلج المائى بالطائرة الشراعية".

ووجه جاريث حديثه للبريطانيين، قائلاً: "ولذلك عندما تسأل نفسك كسائح بريطانى: أين أريد أن أذهب لقضاء الأجازة؟ فالإجابة هى: تعالى إلى مصر! إذهب إلى الجونة، والغردقة وشرم الشيخ ودهب أو حتى الساحل الشمالى".

وتابع: "المقصود هو أن مصر بها رياح قوية مناسبة تمامًا لركوب الأمواج بالطائرة الشراعية، ولذلك ستكون زيارة ورحلة ممتعة".

واختتم السفير البريطانى رسالته قائلا: "المقصود هو أن مصر بها رياح قوية مناسبة تمامًا لركوب الأمواج بالطائرة الشراعية، ولذلك ستكون زيارة ورحلة ممتعة".

وتابع: "وأريد أن أقول لأصدقائى المصريين الذين يريدون زيارة المملكة المتحدة فى الأجازات، إن ركوب الأمواج بالطائرة الشراعية هناك ممتاز أيضًا".