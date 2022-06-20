وفى مقطع فيديو نشرته السفارة البريطانية عبر موقعها الإلكترونى، قال السفير جاريث بايلى: "أنا متواجد الآن على شاطئ الجونة فى مصر، وهو شديد الرياح"، مضيفًا: "رسالتى اليوم هى: انظروا إلى الرياح وهى تضرب بقوة، وأحب أن أنوه أن المياه هنا مسطحة للغاية ودافئة، والرياح ثابتة عبر الصيف، وتوجد هنا مجموعة من أحسن مدربى العالم فى رياضة التزلج المائى بالطائرة الشراعية".
ووجه جاريث حديثه للبريطانيين، قائلاً: "ولذلك عندما تسأل نفسك كسائح بريطانى: أين أريد أن أذهب لقضاء الأجازة؟ فالإجابة هى: تعالى إلى مصر! إذهب إلى الجونة، والغردقة وشرم الشيخ ودهب أو حتى الساحل الشمالى".
وتابع: "المقصود هو أن مصر بها رياح قوية مناسبة تمامًا لركوب الأمواج بالطائرة الشراعية، ولذلك ستكون زيارة ورحلة ممتعة".
واختتم السفير البريطانى رسالته قائلا: "المقصود هو أن مصر بها رياح قوية مناسبة تمامًا لركوب الأمواج بالطائرة الشراعية، ولذلك ستكون زيارة ورحلة ممتعة".
وتابع: "وأريد أن أقول لأصدقائى المصريين الذين يريدون زيارة المملكة المتحدة فى الأجازات، إن ركوب الأمواج بالطائرة الشراعية هناك ممتاز أيضًا".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر من شواطئ الجونة.. السفير البريطانى يدعو الإنجليز لزيارة مصر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.