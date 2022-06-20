محيى الدين: إفريقيا أثبتت أنها جزء أساسى من معالجة أزمة المناخ

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال كلمته اليوم الاثنين، فى جلسة بعنوان "نحو مؤتمر التغير المناخى COP27 وما بعده"، ضمن فعاليات مؤتمر "صوت أفريقيا" الذى ينظمه المركز المصرى للدراسات الاقتصادية والبنك التجارى الدولى، وذلك بمشاركة وحضور وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد.

وأفاد الدكتور محيى الدين بأن أفريقيا تسعى لتطوير وتعميم استخدام تكنولوجيات التكيف مع التغير المناخى فى مختلف دول القارة، ومنها على سبيل المثال استخدام الطاقة الشمسية فى الزراعة، فضلا عن تحقيق أكبر قدر من الاستفادة من سوق الكربون العالمى خصوصا مع تنفيذ البرامج التى تستهدف تخفيف آثار التغير المناخى والتكيف معها على حد سواء بما يؤدى إلى تحقيق الصلابة فى مواجهة التغير المناخى، داعيا فى هذا السياق إلى أن يتم تمويل إجراءات التكيف بشكل متساو مع إجراءات التخفيف مع ضرورة مشاركة القطاع الخاص فى هذا التمويل.

وفى هذا السياق، نوه محيى الدين إلى أهمية التعريف المنضبط لدور القطاع الخاص فى عملية التحول إلى الاقتصاد الأخضر وتمويل مشروعات المناخ، ووضع معايير محددة لنشاط القطاع الخاص فى مجال المناخ للتغلب على الظاهرة المعروفة باسم Green Washing، مشيرا فى الوقت ذاته إلى دور الحكومات فى وضع أطر تشريعية وخطط عمل تسمح بدور أكبر للقطاع الخاص وغيره من الأطراف الفاعلة غير الحكومية فى تمويل وتنفيذ مشروعات المناخ.

وأكد عل ضرورة النظر باهتمام للاعتبارات المناخية عند تصميم وتنفيذ البنية التحتية لدول القارة.

وأوضح محيى الدين أن دور رواد المناخ للمساعدة فى تحقيق أولويات أفريقيا يعتمد على العناصر الثلاثة الرئيسية لاتفاقية باريس للمناخ، وهى التخفيف من الانبعاثات المؤدية للاحتباس الحرارى إلى النصف تقريبا بحلول عام 2030 من خلال حملة السباق نحو الصفر، والتكيف مع التغيرات المناخية من خلال حملة السباق نحو الصلابة فى مواجهة التغير المناخى، وحشد التمويل اللازم لمشروعات المناخ، فضلا عن مناقشة الأضرار والخسائر المتعلقة بأزمة المناخ والاستثمار فى الحلول.

وتحدث رائد المناخ عن قطاع الطاقة فى أفريقيا، قائلا إن 22 دولة أفريقية أصبحت تعتمد بالفعل على مصادر الطاقة المتجددة كمورد أساسى للطاقة، لافتا إلى أن مخصصات الاستثمار فى هذا المجال خلال العام الحالى بلغت قيمتها 10،5 مليار دولار، مع وجود تركيز على الاستثمار فى الطاقة النظيفة فى كل من الكونغو الديمقراطية ونيجيريا وإثيوبيا وجنوب أفريقيا خلال العام الحالى، وأوغندا وكينيا وسيراليون ومالاوى خلال العام المقبل، فضلا عن الدور الريادى الذى تلعبه مصر بالتعاون مع موريتانيا والمغرب وناميبيا وكينيا وجنوب أفريقيا لتعميم استخدام الهيدروجين الأخضر كمصدر للطاقة.

وأشاد محيى الدين بوجود أكبر أربعة مشاريع للطاقة الشمسية فى العالم على أرض أفريقيا ومنها محطة الطاقة الشمسية فى بنبان بأسوان، موضحا أن أفريقيا يمكنها أن تكون مصدرا رئيسيا لإنتاج وتصدير الطاقة الخضراء فى العالم.

وفيما يتعلق بالبنية التحتية، قال محيى الدين إن أفريقيا فى حاجة ماسة لتعميم تنفيذ الأبنية الخضراء والمنشآت ذات الانبعاثات الصفرية، موضحا أن تخفيض الانبعاثات عبر الأبنية الخضراء سيجلب فرصا استثمارية تقدر بنحو 24،7 تريليون دولار خلال العقد المقبل للأسواق الناشئة.

وأكد أن رواد المناخ يدعمون إنشاء صندوق أفريقى لتمويل الاستثمار فى المركبات ذات الانبعاثات الصفرية، مشيرا فى هذا السياق إلى أن تحقيق أهداف اتفاقية باريس للمناخ يستلزم أن تكون كل المركبات الجديدة فى العالم بحلول عام 2035 مركبات صديقة للبيئة ذات انبعاثات صفرية.

وفى مجال الزراعة، قال محيى الدين أن فريق رواد المناخ الخاص بأفريقيا شكلوا مجموعة استشارية لتقديم المشورة بشأن السياسات والاستثمارات والمعرفة للشركات الأفريقية الصغيرة والمتوسطة المتخصصة فى مجال الزراعة للمساعدة فى التحول إلى نظام زراعى مستدام يحقق الأمن الغذائى لدول القارة.

وشدد محيى الدين على أن العمل المناخى يحتاج لتضافر جهود جميع الدول بلا استثناء، موضحا أن تخلف دولة أو دولتين من الدول المؤثرة فى ملف المناخ عن هذا العمل الجماعى من شأنه عرقلة جهود المجتمع الدولى ككل، وقطع السبل نحو التنفيذ الفعلى للحلول.