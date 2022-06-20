انت الان تتابع خبر بالصوت والصورة – التفاصيل الكاملة لحادث مقتل طالبة جامعة المنصورة على يد زميلها والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أثار فيديو مقتل طالبة جامعة المنصورة جموع غضب الشعب المصري بأكمله، وذلك بعدما تدولته الكثير من مواقع التواصل الاجتماعي وصفحات السوشيال ميديا.

وتضمن الفيديو أحد الطلاب بجامعة المنصورة صباح اليوم الاثنين، طعن زميلته بالسكين عدة طعنات أمام بوابة توشكى بالمنصورة، خارج أسوار الجامعة

وأوضح شهود العيان عن هذه الواقعة أن الطالب قام بضرب الفتاة علي جسدها في بداية الأمر حتى سقطت أرضا ثم سحب السكين وذبحها أمام الجميع حتى جاء فرد الأمن وأمسك بالمتهم، ثم حاول تشويه وجهه بعد قتل الفتاة

أسباب مقتل طالبة جامعة المنصورة

وأكد شهود العيان أن الضحية رفضت الزواج من المتهم، الأمر الذي دفعه إلي مطاردته للفتاة كثيرا قبل ذلك.

بيان جامعة المنصورة على الحادث

أوضحت الجامعة أن هذا الحادث تم خارج أسوار الجامعة بالقرب من أحد البوابات، وتم القبض فورا على المعتدى من قبل قوات الشرطة الموجودة أمام بوابة الجامعة