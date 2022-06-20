بيبو يكشف لـ دوت الخليج أسباب الاستقالة من تدريب أسوان

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القاهرة في الاثنين 20 يونيو 2022 04:50 مساءً - محمد السيد - /705737/بيبو-يكشف-لـ-تحيا-مصر-أسباب-الاستقالة-من-تدريب-أسوان

تحدث أحمد مصطفى “بيبو” المدرب السابق لفريق أسوان، عن الأسباب التي دفعته لتقديم الاستقالة من تدريب زهرة الجنوب، بعد صعود الأخير لبطولة الدوري المصري الممتاز بعد غياب استمر موسم وحيد..

ويرصد دوت الخليج التفاصيل

وقال بيبو، في تصريحاته الخاصة التي أدلى بها لموقع دوت الخليج: “ ما قمنا به ليس استقالة بالمعنى المتعارف عليه، لأنه لم يكن هناك عقد مبرم بيننا من الأساس”.

وأضاف: “ منذذ صعودنا للممتاز ولم نتفهم وضعنا مع الفريق،ولم يكن لدي إجابة على تساؤلات الإعلام بشأن مستقبلي مع الفريق ، و عما إذا كنت سأظل متواجد على رأس الجهاز الفني أم سيكون هناك جهاز جديد سيقود الفريق خلال المرحلة المقبلة”.

واستكمل: “ الوضع ظل غامض بالنسبة لنا كاجهاز، إلى أن تم تعيين هيثم عرابي مديراً رياضياً بالنادي، وبعدها بدأ الحديث حول إمكانية وجودي كافرد ثانٍ في الجهاز الفني الجديد مع وجود قابلية برحيل بعض الأشخاص من الجهاز، وهذا لم أفضله، لذا تقدمت بالإستقالة رافعاً الحرج عن إدارة نادي أسوان، ومنحت لهم حرية الاختيار”.

مشوار أسوان مع بيبو

وقدم بيبو، موسماً مميزاً مع زهرة الجنوب في دوري القسم الثاني، ونجح في الصعود بهم للممتاز من جديد بعد أن هبط الفريق العام الماضي.

تفوق فريق أسوان في كل شئ في بطولة الممتاز ب، فهو الأكثر فوزاً في البطولة بواقع 19 فوزاً، والأقل تعادلاً بـ 5 تعادلات، وكذلك الأقل هزيمة في مباراتين فقط.

كما أن فريق أسوان هو الأقوى هجومياً بتسجيله 46 هدف في البطولة، والأقل استقبالاً للأهداف بواقع 18 هدف فقط.

ويعد هداف الفريق هو محمد ناجي جدو، برصيد 11 هدف، ويليه محمد رزق بـ 9 أهداف، ومحمود صلاح برصيد 6 أهداف.

فريق أسوان قدم عرضاً مميزاً أمام نادي الزمالك في نصف نهائي كأس مصر، ولكنه هُزم بنتيجة هدفين مقابل هدف، وشهدت المباراة على ضياع ركلتي جزاء من جانب لاعبي زهرة الجنوب، حيث تصدى لهم محمد عواد باقتدار.