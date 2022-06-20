«بسبب انتشار رسائل النصب البنكية»..اتصالات النواب تطالب بتفعيل قانون حماية البيانات الشخصية

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القاهرة في الاثنين 20 يونيو 2022 04:50 مساءً - محمد السيد - /705736/بسبب-انتشار-رسائل-النصب-البنكيةاتصالات-النواب-تطالب-بتفعيل-قانون-حماية-البيانات-الشخصية

ناقشت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بدوي، طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد مهني بشأن انتشار رسائل النصب التي تصل إلى المواطنين على المحمول باسم بنوك مصرية.

دوت الخليج

اتصالات النواب تطالب بتفعيل قانون حماية البيانات الشخصية

واستعرض النائب أحمد مهني، طلب الإحاطة، مشيرا إلى أنه انتشر فى الفترة الأخيرة عمليات النصب بشكل كبير وأتخذت هذة الوسائل أشكال مختلفة، وبدأت تستخدم الموبايلات كوسيلة للنصب عبر رسائل نصية أو عبر الواتس آب.

رسائل النصب البنكية

وأكد أن كثيرا من العملاء والمواطنين وصلت إليهم رسائل وهمية وبدون معرفة من المرسل ومن صاحب هذه الرسائل بأسماء بنوك مصرية تحذرهم فيها لوقف حساباتهم البنكية وتناشدهم بللاتصال بالرقم المرسل منه الرسالة.

وأوضح أنه تم رصد بعض الرسائل الشهيرة والتى تصل إلى العملاء والمواطنين مثال"تم إيقاف حسابك البنكي مؤقتا نرجوا الاتصال بنا".

وقال: هذه الرسائل عبارة عن فخ وهدفها خدعة للمواطنين والنصب عليهم لوقوعهم فريسة في أيدي هولاء النصابين، متسائلا: أين دور جهاز حماية المستهلك وأين الرقابة من خلال شركات المحمول وأين حماية الخصوصية وحماية أمن المواطن الذى كفله الدستور؟.

من جانبه طالب النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بضرورة تفعيل قانون حماية البيانات الشخصية، لافتا إلى أن بعض المحال تطلب من عملائها أرقام تليفوناتهم لتسجيلها.

وحذر النائب أحمد بدوي من الرسائل المجهولة، قائلا: هناك بعض الرسائل تصل للمواطنين، مستغلين حالتهم الاقتصادية، مستشهدا برسالة وصلت لبعض المواطنين "تم اختيار رقمك للاستلام 3 الأف جنيه كاش للعمالة غير منتظمة".