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القاهرة في الاثنين 20 يونيو 2022 04:50 مساءً - محمد السيد - /705735/الشقنقيري-يعتذر-لزوجته-بعد-أزمته-مع-رحيل-ذكرى-آسف-على-دخولي-في-تفاهات

دوت الخليج يرصد لكم رسالة محمد الشقنقيري لزوجته بعد تداول أنباء زواجه من رحيل ذكرى وذلك خلال السطور القادمة

رسالة محمد الشقنقيري لزوجته

وكتب محمد الشقنقيري عبر فيسبوك: بحبك.. وآسف من كل قلبي.. آسف على أي تصرف ممكن يكون جرحك أثناء غيابك.. آسف على دخولي في تفاهات خلال انفصالنا.. كان لازم أعمل لغيبتك ألف حساب، وكان لازم أقدر الأمور أحسن من كدة.. حتى في طلاقنا أقحمتك في معاركي الخاصة، وبرضه كنتي سندي الوحيد زي ما طول عمرك سند وضهر.. آسف عمري كله اللي جاي.. بس اللي بينا أكبر بكتير من كل ده.

وتابع الشقنقيري: احنا بينا مش عشرة سنة ولا اتنين احنا بينا عشرة 25 سنة.. بينا بيت وحياة وولاد وعشرة عمر.. أنت حب العمر كله.. أنت الحب الوحيد في حياتي.. أنا وعدتك واحنا بنرجع إني عمري ما هاجرحك في يوم من الأيام، وللأسف مافيش كام شهر ودخلتك في دوامة ملكيش ذنب فيها، وفي وقت حتى مكنتوش موجودة في بس برضه كان لازم آخد بالي كويس.. أنا بعمل إيه وبتعامل مع مين وزاي! وبرضه أنت الوحيدة اللي واقفة معايا مش عارف أقولك إيه ولا اعتذرك إزاي !!! بس أنا حقيقي آسف وحقيقي عمري ما حبيت ولا هحب ست غيرك.. بحبك.

محمد الشقنقيري يقاضي رحيل ذكرى

جدير بالذكر أنه أعلن محمد الشقنيري مقاضاته للموديل رحيل ذكرى بعدما كشفت عن سر طلاقهم، وذلك في منشور رسمي جاء على صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك”: “يا جماعة دي الصفحة الرسميه الوحيده لي و أي خبر متداول علي أي صفحه من صفحات التواصل الاجتماعي ليس له أي علاقة بي فأنا حتي الأن لم أصرح بأي شيء لأي جهه إلا للجهات الرسمية”.

وتابع حديثه: “اليوم أتخذت جميع الاجراءت القانونية و تقدمت لبلاغ النيابه العامه و أتخذت جميع الأجرآت القانونيه و الحكم للقضاء و شكراً”.