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القاهرة في الاثنين 20 يونيو 2022 04:50 مساءً - محمد السيد - /705732/إسكان-النواب-تناقش-إشكاليات-الصرف-الصحى-بقنا-بحضور-نائب-المحافظ-صور

شهدت لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة النائب عماد سعد حمودة، مناقشات موسعة لعدد من الأدوات الرقابية المقدم بشأن ملف الصرف الصحى بمحافظة قنا وذلك بحضور نائب المحافظ حازم عمر.

دوت الخليج وضمت الطلبات عبدالفتاح محمد الشحات – سحر صدقي خليفة – خالد أبو نحــول – محمد عزت القاضي، بشـــأن عدم توصيل خدمة الصرف الصحي والغاز الطبيعي ببعض المناطق بمركزي أبو تشت وفرشوط – بمحافظة قنا، و رحاب عبدالرحيم الغول، بشأن عدم تغيير شبكات مياه الشرب بساحل نجع حمادي بمحافظة قنا منذ سنوات مما أدى الى انقطاع المياه بصفة مستمرة0 إسكان النواب تناقش إشكاليات الصرف الصحى بقنا بحضور نائب المحافظ "صور" كما ضمت محمد بهجت الصن، بشأن عدم توصيل مياه الشرب لمركز أرمنت بمجلس قروي السلام – محافظة الأقصر وعدم إحلال وتجديد وتوصيل المياه لعدة تجمعات بمركز أرمنت بمحافظة الأقصر، و أحمد إدريــس، بشأن عدم وجود شبكة للصرف الصحي بقرية العشي التابعة لمركز ومدينة الزينية شمال محافظة الأقصر، وعــــلاء سليمــــان، بشأن الإخلال بالمواصفات القياسية لمشروع توصيل الصرف الصحي لقرى محافظة أسيوط بسبب عدم الإشراف الجدي للجهات المتخصصة وعدم توصيل الصرف الصحي لعزب ونجوع مركز ومدينة أسيوط حتى الآن وعدم الانتهاء من توصيل مشروع الصرف الصحي لقرية الزاوية مركز أسيوط – محافظة أسيوط وعدم وصول مياه الشرب لمنطقة جبل درنكة بمحافظة أسيوط بسبب عدم تغيير المواسير.

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