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القاهرة في الاثنين 20 يونيو 2022 04:50 مساءً - محمد السيد - /705731/تشريعية-النواب-توصي-بتشكل-لجنة-لتقييم-ومعاينة-المبنى-القديم-لمجمع-محاكم-البساتين-ودار-السلام-والمعادى

عقدت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، اجتماعا موسعا برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس اللجنة، لنظر طلب إحاطة مقدم من النائب علي عبد الونيس، بشأن إنشاء مجمع محاكم يضم البساتين ودار السلام والمعادى بمحافظة القاهرة.

دوت الخليج

تشريعية النواب تناقش إنشاء مجمع محاكم يضم البساتين ودار السلام والمعادى بمحافظة القاهرة

وقدم النائب على عبد الونيس، استعراضا لتفاصيل طلب الإحاطة خلال اجتماع اللجنة، مؤكدا حاجة الدائرة لإنشاء مجمع محاكم لتخفيف المعاناة عن المواطنين وتيسير إجراءات التقاضي لكل العاملين والمتعاملين فى المنظومة، وذلك لأن المبني الحالي لا يصلح للاستخدام.

رد على ذلك المستشار شريف البطراوى، ممثل وزارة العدل، قائلا إنه لا توجد قطع أراضي مخصصة لإقامة هذا المجمع، مؤكدا أنه فى حالة مساعدة النائب على عبد الونيس فى السعي لتوفير الأرض فوزارة العدل ليس لديها مانع.

ليعقب النائب على عبد الونيس، بالإشارة إلى إن المنطقة من الصعوبة توفير أراضي فيها، ولابد أن تسعى وزارة العدل لتوفير الأرض والتنسيق مع محافظة القاهرة فى هذا الصدد.

فيما قال النائب على بدر، أمين سر لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، إنه لابد أن تصدر وزارة العدل قرارا بتشكيل لجنة لتقييم المبني الحالي لأنه لا يصلح للاستخدام الآدمى ويتم معاينته وإيجاد حل لتوفير قطعة أرض لإنشاء مجمع محاكم عليها، وموافاة اللجنة بتقرير عن هذا الموضوع.

وانتهت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالتأكيد على ضرورة أن تضع وزارة العدل ضمن خطتها إنشاء مجمع المحاكم، والتنسيق مع محافظة القاهرة بشأن توفير قطعة الأرض، وأن تشكل لجنة لتقييم ومعاينة المبنى القديم، وموافاة اللجنة بتقرير بما انتهت إليه.